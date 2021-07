Francesco Totti, dal codino ai capelli rasati: l’evoluzione di stile del ‘Pupone’ Sembra passato un secolo da quando Francesco Totti, all’inizio degli anni Duemila, portava il cerchietto elastico sui capelli per tenere indietro la lunga chioma castana. Negli anni lo abbiamo visto cambiare stile diverse volte: dalla riga centrale al ciuffo spettinato sulla fronte, fino al taglio “rasato a zero” di oggi.

A cura di Beatrice Manca

La chioma fluente è sempre stata il segno distintivo di Francesco Totti, storico capitano della Roma. Ma quest'estate ha deciso di darci un taglio e di stravolgere il look con cui siamo abituato a vederlo ormai da anni. Sui social ha condiviso un video in cui gioca con i figli mentre si trova in vacanza a Sabaudia: il Pupone ha tagliato i capelli a zeroe ora sfoggia una testa "rasata" con i capelli cortissimi. Sarà un modo per combattere il caldo o per festeggiare la vittoria della Nazionale agli Europei?

Dalla frangetta al taglio a zero: i tagli di capelli del Pupone

Sembra passato un secolo da quando Francesco Totti, allora capitano della Roma, portava il cerchietto elastico sui capelli per tenere indietro la lunga chioma castano dorato. Negli anni lo abbiamo visto cambiare stile diverse volte: dalla riga centrale al ciuffo spettinato sulla fronte, dalla fascia sui capelli al codino. Poi, crescendo, i capelli si sono accorciati, ma il ciuffo è rimasto: fino a oggi, quando il Pupone ha deciso di rasare i capelli a zero, mostrandosi in una versione totalmente diversa.

Agli inizi della sua carriera il calciatore portava i capelli in un lungo caschetto: celebre il gesto di sistemarsi le ciocche dietro le orecchie. All'inizio degli Duemila faceva tendenza raccogliendo i capelli in un codino (anche se di codino, nel calcio, ce n'è solo uno) o con la famosa fascetta elastica sulla fronte, per raccogliere indietro i capelli. Negli anni, crescendo, i capelli si sono accorciati: negli anni Dieci sfoggiava un taglio alla David Beckham, più corto e con il ciuffo sulla fronte, o rasato sui lati.

Francesco Totti nel 2011

Per le occasioni formali un filo di gel aiutava a tenere i capelli a posto, elegantemente pettinati all'indietro con la riga naturale. Nei momenti casual invece eravamo abituati a vederlo con i ciuffi spettinati intorno al viso. Ma così, con i capelli tagliati a zero, non l'avevamo mai visto: si apre una nuova fase nella vita del calciatore?