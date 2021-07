Francesca Michielin e Fedez, coppia glamour a Battiti Live: per la puntata 2 scelgono glitter e stampe La seconda puntata di Battiti Live 2021 va in onda questa sera, alle ore 21:15, su Italia1. Lo show, condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri, ospita le esibizioni degli artisti del momento. Tra questi gli ospiti anche Fedez e Francesca Michielin, reduci dal successo di Sanremo. Squadra che vince non si cambia: la coppia ha scelto gli stessi brand indossati sul palco dell’Ariston.

A cura di Beatrice Manca

Questa sera, martedì 20 luglio, va in onda su Italia 1 la seconda puntata di Battiti Live 2021, la rassegna musicale organizzata da Radio Norba. Lo show, condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri, ospita le esibizioni degli artisti del momento. Tra questi ci sono Fedez e Francesca Michielin, reduci dal successo del Festival di Sanremo dove sono arrivati secondi con il brano Chiamami per nome. Squadra che vince non si cambia: la coppia ha scelto gli stessi brand indossati sul palco dell'Ariston. Look bon ton per Michielin, camicia con stampa e sneakers per Fedez.

Le scarpe argentate di Francesca Michielin

Sul palco di Battiti Live questa sera Francesca Michielin indossa un mini abito firmato Miu Miu: il vestito taglio impero ha un corpetto bianco con cristalli e ricami scintillanti, mentre la parte inferiore è di un tenue verde acqua. Ma il dettaglio che non è passato inosservato sono le scarpe con il glitter argentato e strass: sembrano davvero le scarpine di Cenerentola. Il modello, firmato Miu Miu, è una rivisitazione della slingback aperta sul tallone, con un cinturino che abbraccia il retro del piede, il tacco a rocchetto e un grazioso fiocco in punta. Sul sito del brand le scarpe sono in vendita a 850 euro.

scarpe Miu Miu

La camicia stampata di Fedez

Dal palco di Sanremo fino al video di Mille, in moltissime occasioni abbiamo visto il rapper con abiti Versace. Questa sera non fa eccezione e indossa una camicia con un'iconica stampa del marchio della medusa, con un motivo baroccheggiante blu e giallo su fondo bianco. Sul sito del brand si trovano modelli simili con un prezzo che si aggira intorno ai 995 euro. Completano il look semplici pantaloni blu scuro e sneakers bianche. Siete pronti ad emozionarvi di nuovo cantando Chiamami per nome?