Ricordate "Passaparola", l'iconico quiz show presentato da Gerry Scotti che ha spopolato negli anni '90? Ad affiancarlo nella conduzione c'erano le "letterine", prime tra tutte Ilary Blasi e Silvia Toffanin, che proprio dopo quell'esperienza cominciarono a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo. Tra loro c'era anche Francesca Lodo, la cugina di Giorgia Palmas, che di recente è tornata in tv dopo una pausa durata più di 10 anni. Lo ha fatto durante la nuova edizione de L'Isola dei Famosi, in occasione della quale si è "riunita" (anche se a distanza) alla moglie di Francesco Totti, che all'epoca calcava al suo fianco il palcoscenico di Canale 5. Nonostante siano passati anni dal debutto sulle scene, l'ex letterina non ha perso la bellezza che da sempre la contraddistingue: ecco le foto che mostrano la trasformazione.

Da Passaparola a L'Isola dei Famosi

Era il 1999 quando è andato per la prima volta in onda Passaparola ed è proprio a partire da quel momento che Francesca Lodo ha cominciato ad attirare l'attenzione del pubblico. Carnagione ambrata, sguardo penetrante, silhouette da urlo, lineamenti perfetti, era impossibile resistere alla sua bellezza tipicamente mediterranea. Il quiz show è stato il suo trampolino di lancio, negli anni successivi ha continuato a lavorare nel mondo dello spettacolo, partecipando al reality La Fattoria e recitando nel film "Olé" con Vincenzo Salemme e Massimo Boldi. Dopo essere stata coinvolta in Vallettopoli, però, ha deciso di abbandonare la tv per oltre un decennio. Oggi ha fatto "dietro front" ed è tornata su Canale 5 come naufraga de L'Isola dei Famosi.

in foto: Francesca Lodo agli esordi

L'ex letterina senza trucco all'Isola

Sono passati più di 20 anni da quando Francesca ha debuttato su un palcoscenico televisivo ma non ha perso lo splendore che da sempre la contraddistingue. Nel momento in cui è stata inquadrata per la prima volta a L'Isola dei Famosi ha infatti lasciato i fan senza parole: per lei il tempo sembra non essere mai passato. Certo, dovendo rinunciare al trucco per l'esperienza in Honduras, la differenza rispetto agli scatti patinati realizzati durante gli shooting è evidente, ma è impossibile non rimanere incantati di fronte la sua naturale bellezza. Insomma, a quasi 40 anni l'ex letterina continua a essere una vera e propria icona: riuscirà a tornare a essere tra i volti più amati della tv italiana grazie al reality?