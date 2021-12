Foilayage, le schiariture per capelli biondi baciati dal sole anche in inverno Il biondo di tendenza per l’inverno 2021 crea sui capelli un effetto baciati dal sole grazie al foilayage, una nuova tecnica di colorazione che unisce il balayage agli highlights.

A cura di Federica Ambrogio

L'ultima tendenza hair per l'inverno 2021 porta sui capelli un effetto baciato dal sole con la tecnica del foilayage lanciata da Toni & Guy. Un effetto che nasce dalla fusione di due tecniche, quella amatissima del balayage e le tradizionali schiariture per dare ai capelli un effetto luminoso e multidimensionale. Le sfumature saranno sapientemente miscelate con il capello per creare un effetto estremamente naturale che si discosta totalmente dal classico effetto delle meches anni '90 che rendevano protagoniste schiariture in netto contrasto con il colore dei capelli.

Cos'è il foilayage

La tecnica più gettonata del momento unisce la tecnica del balayage a quella delle schiariture create con le cartine. Per ottenere l'effetto più cool del momento si lavora a mano libera selezionando le ciocche sulle quali viene applicato il colore, proprio come succede per il balayage. A questo punto le ciocche vengono avvolte nei foils, le cartine di stagnola, in modo che il processo di schiaritura sia accelerato e il capello risulti luminoso e brillante. In radice l'effetto sarà molto più luminoso e brillante regalando così ai capelli un risultato più omogeneo e naturale.

Così come il balayage, anche il foilayage è una tecnica di colorazione a bassa manutenzione: per mantenere il colore vivo e brillante infatti basterà effettuare un tonalizzante ogni sei settimane. Questa tecnica dona particolarmente a chi ha i capelli biondi, naturali o tinti, ma può essere creata anche per dare un effetto di luce sui capelli più scuri come ad esempio quelli castani perché permette di impreziosire i capelli con sfumature della tonalità più adatta al colore di base, dal miele al caramello, passando per biondo e nocciola. Lo styling che valorizzerà al meglio questo tipo di colorazione è il mosso morbido e naturale, con onde non troppo definite che permettono di mettere in risalto le sfaccettature del colore.