Floriana Angelica prima e dopo Temptation Island 2021: com’era la fidanzata di Federico Floriana Angelica è stata tra le grandi protagoniste di Temptation Island 2021, reality a cui ha partecipato al fianco del fidanzato Federico. Su Canale 5 l’abbiamo sempre vista curatissima e col rossetto marcato sulla bocca ma com’era prima del programma? Ecco le foto che mostrano la trasformazione.

A cura di Valeria Paglionico

Floriana Angelica è stata una delle protagoniste indiscusse di Temptation Island 2021, il reality di Canale 5 a cui ha partecipato con il fidanzato Federico, mettendo in discussione la storia d'amore che condivide con lui da diversi anni.Se dopo il falò di confronto avevano deciso di separarsi, nella puntata finale i due si sono incontrati una seconda volta, riuscendo a trovare un punto d'incontro. Ad oggi stanno insieme e non potrebbero essere più felici. Vi siete mai chiesti, però, com'era la giovane siciliana prima del programma? Ecco le foto che mostrano l'incredibile trasformazione.

Dai capelli naturali al biondo

Floriana Angelica è giovanissima ma, nonostante ciò, è già cambiata molto nel corso degli anni e non solo perché è cresciuta, ha anche modificato alcuni dettagli del suo stile. Quando aveva poco più di 18 anni portava i capelli del suo colore naturale, il castano scuro, apparendo decisamente diversa rispetto a oggi.

Nell'estate del 2020 ha poi provato il biondo e da allora non lo ha più abbandonato. Ad oggi, però, ha optato per un balayage con delle sfumature chiarissime sulle punte e le radici scure. Non ha mai modificato, invece, le lunghezze extra, capaci di aggiungere un tocco iper femminile alla sua immagine.

Una delle prime foto di Floriana e Federico

Floriana e la passione per i rossetti marcati

Il rossetto marcato di Floriana è stato uno dei dettagli che hanno attirato maggiormente l'attenzione del pubblico a Temptation Island 2021, soprattutto perché andava oltre la naturale linea del labbro superiore.

Floriana di Temptation Island con i capelli biondissimi

A dispetto di quanto si potrebbe pensare, non si è truccata in questo modo solo in tv, è fin da piccola che la fidanzata di Federico ha la passione per i rossetti di colori appariscenti. Certo, in passato preferiva il rosso fuoco, mentre oggi opta quasi sempre per un bordeaux effetto matte, ma è chiaro che si tratta di un vero e proprio "tratto distintivo" per lei.