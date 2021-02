Flavio Briatore potrà anche aver compiuto 70 anni ma continua a essere uno degli uomini più affascinanti al mondo, basti pensare al fatto che tra le sue ex ci sono indiscussi sex symbol, da Naomi Campbell ad Heidi Klum, fino ad arrivare a Elisabetta Gregoraci, con la quale ha avuto il figlio Nathan Falco. Il noto imprenditore ha ormai la chioma sale e pepe ma non per questo ha smesso di prendersi cura della sua bellezza. Qualche giorno fa, ad esempio, ha fatto visita al barbiere di fiducia, chiedendogli un look nuovo di zecca. Ha rinnovato la sua immagine con un taglio netto ma il dettaglio che i fan non hanno potuto fare a meno di notare è che l'acconciatura lo ha ringiovanito di almeno 10 anni.

La nuova acconciatura di Flavio Briatore

Sarà perché in questo periodo si è parlato molto di lui grazie alla Gregoraci al GF Vip o perché semplicemente voleva rinnovarsi a poco più di un mese dalla primavera, ma la cosa certa è che Flavio Briatore ha cambiato look in modo drastico. L'imprenditore si è lasciato accorciare i capelli, dicendo addio ai ciuffi che gli arrivavano fin sopra alle spalle e tirando la chioma all'indietro. Ha inoltre dato una spuntatina alla barba, apparsa decisamente più curata in un selfie che si è scattato sulla poltrona del barbiere mentre indossava ancora il camice fornitogli durante il taglio. Nella didascalia della scatto ha scritto semplicemente "Un passaggio dal parrucchiere" con tanto di hashtag #Montecarlo e #tagliodicapelli.

in foto: Flavio Briatore dal barbiere

L'imprenditore rinnova la sua immagine a 70 anni

Qual è stata la reazione dei follower dell'imprenditore? Gli hanno fatto registrare un vero e proprio boom di like, non potendo fare a meno di riempirlo di complimenti. "Hai tagliato 10 anni, non solo i capelli", "Stai bene", "Wow". Insomma il taglio piace proprio a tutti", sono solo alcuni dei commenti che si leggono sotto la foto. Cambiare stile a 70 anni non è un'impresa semplice ma Flavio Briatore ci è riuscito e ha addirittura avuto la capacità di "ringiovanirsi". Si sarà trattato di un consiglio di Elisabetta Gregoraci? Secondo i giornali di gossip, i due sarebbero sempre più vicini, anche se al momento si tratta solo di ipotesi senza fondamento. L'unica cosa certa è che in questa nuova versione "gentleman" Briatore è riuscito a esaltare tutto il suo innato fascino.