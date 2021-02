Oggi è stata una giornata importante per Fiorella Mannoia: la cantante ha coronato il suo sogno d'amore, sposando Carlo Di Francesco. Era da tempo che si parlava della loro unione ma solo nelle ultime ore è arrivata la conferma ufficiale: al termine di uno degli anni più difficili della storia, la coppia ha pronunciato il fatidico sì. A rivelarlo è stata la stessa Mannoia, che sui social ha condiviso uno scatto realizzato sull'altare a pochi minuti dallo scambio delle fedi nuziali. Come al solito si è distinta per stile e originalità, evitando di indossare i classici abiti da sposa per il suo grande giorno. Sebbene abbia puntato sul total white, ha sorpreso tutti con un look mannish abbinato a delle sneakers.

Il look di Fiorella Mannoia per le nozze con Carlo Di Francesco

Al motto di "Dopo 15 anni…Ebbene sì", Fiorella Mannoia ha rivelato di aver sposato lo storico compagno Carlo Di Francesco. Il matrimonio non è stato tradizionale e non solo perché celebrato in piena pandemia: i due si sono giurati amore eterno in comune e la cantante ha incantato i fan con il suo look bridal anti-convenzionale. Se da un lato non ha rinunciato al tradizionale total white, ha preferito evitare gli abiti pomposi e principeschi che non si addicono affatto al suo stile. Ha preferito un tailleur dal mood mannish con pantaloni a sigaretta, panciotto con i bottoni neri a contrasto e giacca abbinata, completando il tutto con delle sneakers Converse glitterate. Non ha rinunciato agli occhiali da vista con la montatura doppia e nera e ha tenuto i capelli ricci e rossi legati come sempre in una coda di cavallo bassa e morbida. Chi è che non ha potuto fare a meno di dedicarle un pensiero speciale? Le amiche e colleghe Alessandra Amoroso, Emma Marrone, Laura Pausini e Virginia Raffaele, che non hanno esitato a farle gli auguri sui social.

in foto: Il look bridal di Fiorella Mannoia

La storia d'amore tra Fiorella Mannoia e Carlo Di Francesco

La storia tra Fiorella Mannoia e Carlo Di Francesco è particolarmente longeva: i due si sono conosciuti 15 anni fa, anche se hanno deciso di uscire allo scoperto solo 3 anni fa con un post su Instagram. Lei ha 66 anni, lui 41, ma non hanno mai sentito il peso della differenza d'età, tanto da essere arrivati alle nozze dopo oltre un decennio dal primo incontro. Si sono conosciuti sul lavoro, Carlo è infatti produttore, musicista e produttore ad Amici, e, sebbene entrambi siano sempre stati particolarmente discreti, si sono amati alla follia fin dall'inizio. Di recente hanno capito che era arrivato il momento di compiere il grande passo, è stato un gesto simbolico per lasciarsi alle spalle un 2020 orribile, durante il quale ogni concerto e attività musicale si è interrotta. La loro speranza? Non solo che il matrimonio possa durare per sempre ma anche che si ritorni presto alla normalità.