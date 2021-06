Filippo Bisciglia è uno dei volti più amati della tv italiana, da anni è al timone di Temptation Island, il programma dedicato alle coppie che mettono alla prova le loro storie d'amore, e ogni volta dimostra sempre di essere perfetto nei panni di conduttore e di "moderatore". In quanti ricordano i suoi esordi al Grande Fratello? All'epoca aveva circa 30 anni, alle sue spalle non c'era nessuna esperienza nello spettacolo ma, nonostante ciò, non esitava a mettere in mostra la sua spontaneità e la sua simpatia. Da allora è passato più di un decennio e, sebbene sia un tantino cambiato esteticamente, non ha perso la bellezza che da sempre lo contraddistingue.

Filippo Bisciglia, gli esordi al Grande Fratello

Filippo Bisciglia è nato Roma nel 1977 ed è diventato famoso nel 2006 dopo aver partecipato alla sesta edizione del Grande Fratello, dove si è aggiudicato il secondo posto. Da allora non ha mai più abbandonato il mondo dello spettacolo e, tra ospitate, servizi fotografici e programmi tv, è diventato uno dei volti più amati del nostro paese. È stato però Temptation Island a cambiargli la vita, lo conduce dal 2014 e, dopo ben 8 edizioni, non si può fare a meno di associare a lui il programma. Per quanto riguarda la sua vita privata, è stato fidanzato a lungo con Flora Canto (l'attuale compagna di Enrico Brignano) ma, dopo averla tradita nel 2006 con una delle concorrenti del GF, i due si lasciarono. Ad oggi è legato a Pamela Camassa e non potrebbe essere più felice.

in foto: Filippo Bisciglia a 17 anni

L'evoluzione di stile di Filippo Bisciglia

La prima apparizione televisiva di Filippo Bisciglia risale al 2006 e fin da allora si è sempre distinto per bellezza e simpatia. Vanta un sorriso smagliante, un fascino irresistibile, dei profondi occhi azzurri, anche se col passare degli anni è un tantino cambiato. Il dettaglio che appare completamente diverso rispetto al passato? I capelli. Se agli esordi li portava a caschetto e con la fila centrale, ora ci ha "dato un taglio" ma non ha rinunciato al ciuffo fluente. La sua trasformazione riguarda anche lo stile: ha detto addio ad abiti sportivi ed eccessivamente casual, preferendo qualcosa di più sofisticato come giacche e camicie. Il dettaglio che è rimasto invariato? La sua bellezza: nonostante abbia superato i 44 anni, continua a essere in splendida forma.