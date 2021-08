Filippa Lagerback da giovanissima: negli anni ’80 aveva i capelli corti e vaporosi Filippa Lagerback si è trasferita in Italia quando era giovanissima e fin dagli esordi è diventata una dei volti più amati della tv del nostro paese. Avete mai visto una sua foto prima del successo? Ecco gli scatti che mostrano la trasformazione.

A cura di Valeria Paglionico

Una delle manie più gettonate tra le star da qualche anno a questa parte? Quella di postare sui social delle foto del passato, così da dimostrare a tutti che si è sempre vantata una certa bellezza. L'ultima a non aver resistito alla mania è stata Filippa Lagerback che, complice il compleanno del fratello, ha riaperto dei vecchi album di ricordi, mostrando ai followers degli scatti davvero inediti. Oggi siamo abituati a vederla splendida e in forma in tv ma com'era prima del successo, quando non avrebbe mai immaginato che si sarebbe trasferita in Italia per lavorare nello spettacolo?

Le foto del passato di Filippa Lagerback

Quale migliore occasione del compleanno di un familiare per rispolverare le vecchie foto? È proprio quanto fatto da Filippa Lagerback per il fratello ma. Al motto di "Le pettinature degli anni ‘80. So che apprezzi la pubblicazione degli archivi segreti. Tanti auguri fratellone mio, ti voglio tanto bene! La mia preferita è la foto a Londra che abbiamo rifatta uguale a 32 anni di distanza", la conduttrice non ha avuto paura di mostrare il suo aspetto da giovanissima. All'epoca avrà avuto poco più di 10 anni, portava i capelli biondi e vaporosi come imponeva la moda del momento e vantava il viso dai lineamenti impeccabili che ancora oggi la contraddistingue.

Filippa Lagerback, com'è cambiata la conduttrice

Sono passati più di due decenni da allora e Filippa di strada ne ha fatta sia dal punto di vista professionale che estetico. Crescendo è diventata una vera e propria icona di bellezza, tanto da aver ricoperto i panni della modella fin dai primi momenti passati in Italia. Che sia a causa delle origini svedesi o semplicemente del fascino che l'ha sempre caratterizzata, non importa, l'unica cosa certa è che ancora oggi la moglie di Daniele Bossari lascia tutti senza fiato con i suoi profondi occhi azzurri e con il suo sorriso smagliante. La figlia Stella riuscirà a eguagliare il successo della mamma?