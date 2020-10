Filippa Lagerback e Stella Bossari sono tra le coppie mamma-figlia più amate del mondo dello spettacolo e ogni volta che si mostrano in pubblico fianco a fianco fanno impazzire i fan. È da anni che la conduttrice di origini svedesi viene considerata un'indiscussa icona di bellezza e di stile ma solo di recente, per la precisione dal giorno del matrimonio con Daniele Bossari, anche la figlia ha dato prova di avere splendore da vendere. Da quel momento in poi, infatti, ha guadagnato sempre più followers, dimostrando di avere tutte le carte in regola per diventare una star. Da chi ha ereditato il suo innato fascino? Naturalmente dalla mamma, alla quale somiglia in modo impressionante.

La foto del passato di Filippa Lagerback

Filippa Lagerback è diventata famosa da giovanissima ma solo in pochi la ricordano agli esordi. Ci ha pensato lei stessa a stimolare la memoria dei fan, rispolverando un vecchio album dei ricordi. Sui social ha postato una foto di quando era ragazzina, nella quale guarda dritto in camera con uno sguardo sbarazzino, la frangetta e i capelli lisci e biondi. Ha poi confrontato quello scatto con un primo piano della figlia Stella e il risultato è stato impressionante: le due si somigliano così tanto da sembrare gemelle. Nella didascalia, infatti, la conduttrice ha scritto: "Ho trovato queste due foto messe insieme in rete, avevamo entrambe 15 anni… (la mia foto ovviamente è del secolo scorso, si vede anche dal colore)". Insomma, è proprio il caso di dire "Tale madre, tale figlia": a questo punto, non resta che aspettare qualche anno per scoprire se Stella riuscirà a raggiungere anche lo stesso successo di mamma Filippa.