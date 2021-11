Fendi Hand in Hand, la mostra (gratuita) che racconta l’Italia con venti Baguette d’autore Gli amanti delle it-bag non potranno perdere la mostra “Hand in Hand” in corso a Roma: l’esposizione è incentrata su venti Baguette speciali, vere e proprie opere d’arte uniche al mondo. Fendi vuole esaltare la grande abilità artigianale delle botteghe, il sapere manuale che il mondo ci invidia.

A cura di Beatrice Manca

Fendi, foto dal sito

Dal ricamo a penne di pavone dell'Alto Adige al corallo della Sicilia, dai mosaici di Ravenna alla tecnica pugliese del "chiacchiericcio". La mostra Hand in Hand di Fendi celebre la grande artigianalità italiana con un percorso particolare: venti artigiani hanno decorato venti Baguette, la celebre borsa a spalla della casa romana, con le tecniche più antiche e peculiari della propria regione. L'obiettivo del progetto è celebrare l'Italia delle botteghe e le antiche tecniche artigianali che il mondo ci invidia. Le Baguette d'autore si possono ammirare al Palazzo della Civiltà Italiana, a Roma, fino al 28 novembre.

la Baguette ispirata alla Sardegna di Fendi (foto dal sito)

Le Baguette "regionali" di Fendi

Il progetto Hand in Hand è stato presentato da Fendi nel 2020: il nome allude alla cultura artigiana che tramanda il saper fare "di mano in mano" all'interno delle botteghe. La lavorazione del pizzo, del broccato, dei metalli: ogni specialità italiana è rappresentata all'interno dell'esposizione al Palazzo della Civiltà Italiana. Il percorso espositivo si snoda attraverso le borse: Fendi ha chiamato venti artigiani, uno da ogni regione d'Italia, e ha chiesto loro di reinterpretate la borsa simbolo di Fendi, la Baguette, con le tecniche artigianali di cui sono esperti.

la Baguette di Fendi ispirata alla Puglia (foto dal sito)

Sono nate così le venti opere d'arte della mostra: quella Toscana è in pelle, senza cuciture, quella veneta è in broccato floreale lavorato sui telai jacquard, quella del Lazio celebra la grande tradizione orafa così come quella del Molise è un tripudio di merletto. La mostra si può visitare gratuitamente, ma registrandosi e prenotando l'accesso tramite il sito web. L'istallazione è completata da video che mostrano gli artigiani al lavoro, gli strumenti e le tecniche antiche: la grande bellezza artigiana che il mondo ci invidia.