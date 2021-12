Fedez e la t-shirt di Chiara Ferragni, Beckham e il maglione delle Spice: sono i più grandi fan delle mogli Nelle coppie celebri possono esserci rivalità, ma David Beckham e Fedez dimostrano tutto il loro amore supporto alle mogli anche nei look!

A cura di Beatrice Manca

Chi è il fan numero 1 di Chiara Ferragni? Ovviamente il marito Fedez! Il rapper è in viaggio per Roma e ha sfoggiato una t-shirt da vero "supporter", con la foto della moglie e il nome scritto in rosa. Un omaggio divertente, ma anche molto tenero, che ha scaldato il cuore dei fan. Ma non è l'unico: anche David Beckham ha indossato un maglione natalizio a tema Spice Girls, il gruppo che ha reso celebre la moglie Victoria, scrivendo: "Sì, sono un vero fan".

Fedez con la foto di Chiara Ferragni sulla t-shirt

Fedez ha condiviso con i follower alcune foto scattate in treno, mentre è in viaggio per Roma. Il look non è certo passato inosservato: ha indossato una t-shirt grigia su cui campeggia il volto della moglie Chiara Ferragni, e il suo nome scritto in rosa. e ha commentato con l'ironia che lo contraddistingue, citando un famoso brano di Myss Keta: "Oggi mi sento pazzeska grazie a Chiara Ferragni sulla maglietta che mi dice ‘Io non volevo diventare famosa'". Ha anche sottolineato la particolare posa adottata per la foto: "Questa è la foto con il piedino secsi alla Ferri". La serie di Amazon Prime "The Ferragnez" ha messo la coppia sotto una nuova luce, mostrandone i lati più fragili e intimi, ma quel che è certo è che la loro relazione può poggiare su una solida base di affetto e stima reciproca. E perché no, anche un po' di sana ironia!

Fedez con la t–shirt di Chiara Ferragni

David Beckham con il maglione di Natale delle Spice Girls

Un altro "fan" della moglie è David Beckham: l'ex calciatore è sposato con l'ex Spice Girl Victoria Beckham, che oggi è un'affermata stilista. Beckham ha pubblicato una foto di coppia con Victoria in cui sfoggia un maglione natalizio del brand della moglie: un pullover blu con la scritta "Spice World". Non solo David Beckham è il testimonial perfetto del brand della moglie, ma è anche il primo sostenitore del suo lavoro. Nella didascalia infatti ha scritto: "Sì, sono un fan di Victoria e delle Spice Girls". Le coppie celebri devono trovare un equilibrio sul tetto del momento, vivendo insieme la bellezza delle luci dei riflettori ma anche il lato oscuro della fama: è bello vedere che anche i mariti sono i migliori fan delle loro mogli celebri, senza invidie né rivalità.