Federica Pellegrini non è solo una campionessa olimpica che ha fatto la storia del nuoto italiano, viene ormai considerata anche icona di bellezza e di stile. Quest'anno ricopre ancora una volta i panni del giudice nello show "Italia's Got Talent" e sui social non può fare a meno di mostrare in anteprima i look che sfoggerà nella nuova edizione. Di recente, in particolare, ha sorpreso tutti con una foto del suo risveglio. Piuttosto che immortalarsi in pigiama e senza trucco come tutte le star che voglio mostrarsi tra le lenzuola, lei ha preferito un outfit decisamente più glamour e sofisticato.

Appena svegliata 👸🏼 A post shared by Federica Pellegrini (@kikkafede88) on Oct 2, 2020 at 3:25am PDT

La foto del risveglio di Federica Pellegrini

Una delle manie più gettonate tra le star negli ultimi anni? Quella di postare sui social delle foto in versione acqua e sapone, meglio se scattate di primo mattino non appena uscite dal letto. Federica Pellegrini ha però sorpreso tutti, mostrando il suo risveglio "non convenzionale". Si è immortalata sul letto ma, piuttosto che indossare pigiama e abiti da casa, ha sfoggiato un look da sera super sofisticato. La campionessa è glamour con indosso un vestito in chiffon sui toni del rosa antico di Rossorame, un modello con la gonna lunga e sinuosa e il corpetto accollato e con le maniche ampie. Lo ha abbinato a un paio di sandali di velluto rosso con dei dettagli gold e si è poi truccata alla perfezione. Nella didascalia ha scritto ironicamente: "Appena svegliata". In quante sognano di alzarsi dal letto con un look tanto curato ed elegante?

Federica Pellegrini, la foto che fa pensare alla presunta gravidanza

Nelle ultime ore Federica Pellegrini è finita al centro dell'attenzione dei media, ha fatto molto discutere una foto postata sui social, in cui ha mostrato la pancia in primo piano. Nella didascalia ha poi scritto "Centro nevralgico del nuovo mondo", facendo insinuare una possibile gravidanza. Sono stati diversi i fan che le hanno chiesto se fosse incinta ma la sua risposta ironica ha messo a tacere ogni pettegolezzo. Sebbene non abbia né confermato, né smentito, la nuotatrice ha replicato dicendo: "Perché l’ombelico ce l’hanno solo le donne incinte?". Insomma, pare che la campionessa non volesse alludere a nessuna dolce attesa, anche se ha lasciato a tutti il beneficio del dubbio.