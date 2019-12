Federica Pellegrini è la regina del mondo del nuoto e, nonostante abbia annunciato che si ritirerà dopo le Olimpiadi di Tokyo del 2020, continua a raggiungere un successo dopo l'altro. Ieri ha preso parte ai Gazzetta Sports Awards, il gran gala tenutosi agli East End Studios di Milano che da 5 anni premia gli atleti italiani e stranieri che si distinguono per talento, ed è stata eletta Donna dell'anno. Per salire sul palco e ricevere il riconoscimento più ambito della cerimonia non poteva che dare il meglio di lei in fatto di look. Ha optato per qualcosa di super natalizio, dando prova di essere una delle sportive più sofisticate degli ultimi tempi.

Ha lasciato a casa i costumi interi, le cuffie e le ciabatte, ha calcato il red carpet in una versione glamour e a tema feste. Federica ha scelto il rosso, il colore simbolo del Natale, sfoggiando un total outfit firmato Rosso Rame, caratterizzato da un'elegante camicia con un nastro legato intorno al collo e una gonna lunga e sinuosa ricoperta di paillettes scintillanti. Per completare il tutto ha scelto dei décolleté rossi con il tacco a spillo e un cinturino intorno alla caviglia e ha poi tenuto i capelli sciolti e lisci. Naturalmente non poteva mancare un dettaglio sexy, sotto i lustrini la gonna nascondeva uno spacco vertiginoso che lasciava in bella mostra le gambe lunghe e snelle. A rivelare il particolare è stata la stessa Pellegrini, che poco prima di uscire di casa non ha potuto fare a meno di scattarsi un selfie allo specchio. Insomma, a quanto pare la nuotatrice non smette mai di sorprendere i fan: oltre a essere Donna dell'anno nel mondo dello sport, è anche icona di stile. In quante prenderanno ispirazione da lei per il look da sfoggiare il prossimo Natale?