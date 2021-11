Eva Herzigova con i capelli corti e rosa: per l’inverno dice addio al biondo e cambia look Eva Herzigova ha cambiato look in modo drastico dopo essere stata a lungo in convalescenza a causa del Covid-19. La modella ceca ha detto addio al biondo, ora sfoggia un’inedita chioma rosa e corta che la fa sembrare quasi un’altra persona.

A cura di Valeria Paglionico

Quale migliore occasione dell'arrivo dell'inverno per cambiare look in modo drastico? È proprio quanto stanno facendo diverse star a pochi giorni dall'inizio della stagione più fredda dell'anno e, come da tradizione, riescono ad attirare tutti i riflettori su di loro. L'ultima ad averlo fatto è Eva Herzigova che, dopo essere stata a lungo in convalescenza a causa del Covid-19, ha pensato bene di dare una svolta drastica alla sua immagine, così da lasciarsi definitivamente alle spalle il periodo duro appena affrontato. La modella ceca ha puntato su un'inedita chioma total pink, apparendo irriconoscibile sui social.

Eva Hezigova non è più bionda

I capelli biondi di Eva Herzigova sono sempre stati il suo "marchio di fabbrica", li ha sfoggiati fin dagli esordi negli anni '90, modificando al massimo solo l'acconciatura con pieghe originali e tagli più o meno corti. Ora, però, le cose sono cambiate e, complice l'intervento dell'agente Pietro Tavallini, ha pensato bene di rivoluzionare la sua immagine. Per la prima volta in oltre 30 anni di carriera ha detto addio alla chioma blond e ha sfoggiato degli appariscenti ricci rosa che hanno aggiunto un tocco sbarazzino al suo look.

Il nuovo taglio di capelli di Eva Herzigova

Eva Herzigova ha annunciato di aver cambiato look sui social, dove ha condiviso un selfie in primo piano sullo sfondo di una cantina di vini. La modella è davanti a un bicchiere vuoto, indossa un maglioncino leopardato sui toni del nero e grigio e sfoggia una pettinatura davvero inedita. I capelli sono rosa Big Babool e il taglio è un pixie cut cortissimo. Ha portato la chioma mossa e al naturale, con un ciuffo spettinato leggermente laterale. Non sfoggia neppure un filo di trucco sul viso, manda un bacio in camera ed è assolutamente meravigliosa. Cosa ha scritto nella didascalia? "Per cambiare…corti e rosa", facendo chiaramente riferimento al nuovo look. Non è forse bellissima in questa nuova versione?