Ethan dei Maneskin ieri e oggi: com’era il batterista prima del successo Ethan Torchio è il batterista dei Maneskin e fin da piccolo ha sempre portato i capelli lunghi, trasformandoli così nel tratto distintivo del suo stile. In quanti hanno visto una sua foto da giovanissimo? Ecco com’è cambiato dagli esordi a oggi.

A cura di Valeria Paglionico

I Maneskin sono la band più richiesta del momento: dopo aver vinto prima il Festival di Sanremo e poi l'Eurovision 2021 con Zitti e Buoni, hanno letteralmente spopolato, conquistando le classifiche internazionali. Sebbene siano tutti giovanissimi, hanno già una lunga carriera alle spalle, basti pensare al fatto che quando frequentavano il liceo non esitavano a esibirsi tra le strade del centro di Roma. Di anni ne sono passati da allora e il loro aspetto è decisamente cambiato. In quanti, ad esempio, hanno visto una foto di Ethan risalente a prima del successo? Ecco gli scatti che mostrano l'incredibile trasformazione del batterista.

Ethan dei Maneskin, da sempre fedele ai capelli lunghi

Ethan Torchio è il batterista dei Maneskin e, sebbene preferisca rimanere più a distanza dai riflettori rispetto ai compagni Damiano, Victoria e Thomas, è riuscito lo stesso a conquistare il pubblico. Oggi siamo abituati a vederlo sul palco con i capelli lunghi, lisci e neri, gli occhi truccati con un make-up marcato e dei completi elegantissimi dallo stile genderless, ma com'era fino a qualche tempo fa?

È stato lui stesso a soddisfare la curiosità dei fan, postando sui social alcune foto del passato. Il dettaglio che balza subito all'occhio è che ha sempre portato la chioma extra long: è fin da quando aveva 11 anni che, fatta eccezione per le punte, non la accorcia, dettaglio che ha contribuito a rendere il suo stile iconico. Nella vita quotidiana, inoltre, porta gli occhiali da vista e non usa mai eye-liner e ombretto.

Ethan con le treccine nel 2018

Tutti gli hair look di Ethan

Nonostante non abbia mai rinunciato ai capelli lunghi, Ethan ha trovato lo stesso il modo per aggiungere un tocco di novità al suo hair look. Solitamente porta la chioma e liscia ma negli anni scorsi ha optato prima per delle originali micro treccine su tutto il capo, poi su delle rasature laterali, messe in risalto da code di cavallo alte e raccolti. Insomma, è chiaro che il punto di forza di Ethan sono i capelli. Troverà mai il coraggio di "darci un taglio" netto? Al momento pare proprio di no: ha dimostrato che le lunghezze extra sono perfette per gli uomini che vogliono vantare uno stile super rock.