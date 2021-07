Enula in bikini, la cantante di Amici 2021 mostra i tatuaggi all’inguine L’estate è arrivata per tutti, anche per gli ex concorrenti di Amici di Maria De Filippi che sui social documentano la loro quotidianità. Enula non ha esitato a mettersi in bikini sui social, rivelando dei sensuali tatuaggi all’altezza dell’inguine.

A cura di Valeria Paglionico

Amici di Maria De Filippi è stato uno dei programmi più seguiti dell'ultimo anno e non sorprende che ancora oggi i suoi protagonisti continuino a essere seguitissimi sui social nonostante l'ultima puntata sia andata in onda più di due mesi fa. Tra loro c'è Enula, la talentuosa cantante diventata nota grazie ai suoi originali make-up colorati dallo stile tribale. Nelle ultime ore si è servita di Instagram per mostrarsi in una versione inedita: ovvero in bikini e con dei tatuaggi che non aveva mai mostrato prima in bella vista.

La foto di Enula in costume

Enula ha lasciato i fan senza parole sui social: ha postato per la prima volta una foto in bikini, rivelando il suo lato più trendy e sensuale. Si è lasciata immortalare tra le lenzuola in versione iper femminile con indosso un due pezzi arancione firmato Effek, un modello con il reggiseno con il ferretto e un tanga sgambatissimo con delle catene ai lati dei fianchi. Nella didascalia ha poi scritto: "Cosa mi attende? Mistero", non lasciando trapelare nulla sui suoi progetti futuri. Vorrà diventare influencer? L'unica cosa certa per il momento è che ha messo in mostra una forma fisica mozzafiato e degli inediti tatuaggi.

I tatuaggi di Enula

Fino ad oggi avevamo visto Enula spaziare tra maxi dress e look in pieno stile anni '70 con pantaloni a zampa e crop top ma non aveva mai osato in bikini. Le foto che ha postato sui social non hanno fatto scalpore solo perché l'hanno immortalata in versione balneare ma anche perché hanno rivelato dei tatuaggi che nessuno aveva mai visto. La cantante ha impresse con l'inchiostro indelebile due farfalle sui lati dell'inguine, per la precisione poco sotto le ossa del bacino e, sebbene non ne abbia mai rivelato il significato, sembrano nascondere un semplice valore estetico. Enula pare che abbia anche un altro tatto sulla gamba, una sorta di scritta che va a formare un bracciale che però a distanza è poco evidente. Dopo lo scatto in bikini parlerà della sua passione per i tatuaggi?