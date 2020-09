Si sono tenuti ieri gli Emmy Awards 2020, i cosiddetti "Oscar della tv", e hanno visto il trionfo della serie comica Schitt’s Creek, di Jeremy Strong che si è aggiudicato il titolo di migliore attore protagonista e di Zendaya, la più giovane vincitrice della storia nella categoria attrici protagoniste di una serie drammatica. La cerimonia avrebbe dovuto svolgersi in presenza al Microsoft Theatre ma a causa dell'emergenza Coronavirus si è potuta tenere solo in formato digitale. Le star hanno trovato lo stesso il modo per sfoggiare i loro look più originali e sofisticati, allestendo il red carpet nel giardino o nel salone delle loro case.

I look delle star agli Emmy Awards

Zendaya è stata una delle grandi protagoniste degli Emmy 2020, ai quali ha preso parte via streaming con indosso uno splendido abito nero e viola dalla gonna irregolare di Christopher John Rogers, completando il tutto con degli scintillanti gioielli Bulgari. A farle concorrenza, un'elegantissima Reese Witherspoon in un vestito nero di Louis Vuitton, Tracee Ellis Ross in oro e Kerry Washington in una originale creazione total animalier di paillettes firmata Dolce&Gabbana. Chi si è distinta per originalità? Jennifer Aniston, che non ha avuto paura di mostrarsi alle prese con i preparativi in pigiama e maschera idratante sul viso. Poco dopo, poi, è apparsa super raffinata in un lungo tubino nero di Dior. Insomma, anche se la cerimonia di premiazione è stata un tantino low-profile rispetto al solito, le star sono riuscite lo stesso a brillare, dando prova di non avere assolutamente rivali quando si parla di stile.