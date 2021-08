Emma Marrone “una di noi”: a fine vacanza non ha paura di mostrare la ricrescita dei capelli scuri Emma Marrone è tornata dalle vacanze e, come ogni donna “normale”, si è ritrovata alle prese con la ricrescita dei capelli scuri. Non ha avuto paura di rivelarlo sui social, dove si è immortalata “al naturale” poco prima di andare dal parrucchiere.

A cura di Valeria Paglionico

L'estate 2021 volge al termine e sono moltissimi coloro alle prese con il rientro in città. Tra la fine delle ferie, le code chilometriche in autostrada, la poca voglia di ricominciare a lavorare e la necessità di dover rinfrescare casa, queste giornate potrebbero rivelarsi davvero dure da affrontare. C'è anche un altro piccolo "inconveniente" che rischia di rovinare il post-vacanze e a rivelarlo senza imbarazzo è stata Emma Marrone. La cantante ha dimostrato di essere "una di noi" mettendo in mostra la ricrescita dei capelli scuri.

Emma Marrone, il look post-vacanze è "al naturale"

È fin dagli esordi ad Amici di Maria De Filippi che Emma Marrone ha reso i capelli biondi il suo "marchio di fabbrica" e, fatta eccezione per alcuni brevi periodo in cui è passata ad altre audaci nuance, è quasi sempre rimasta fedele alla chioma sui toni del platino. Sebbene non abbia stravolto l'hair look durante l'estate, a fine vacanze si è ritrovata alle prese con un piccolo "inconveniente": la ricrescita scura sempre più evidente. A differenza di molte star del suo calibro, che sui social si mostrano solo in versione perfetta e impeccabile, la cantante salentina non ha avuto paura di rivelare il suo aspetto (e la sua chioma) al naturale.

Il selfie prima di andare dal parrucchiere

Nelle ultime ore si è scattata un selfie in primo piano nel quale appare senza trucco, con il caschetto lungo e liscio e alle radici dei capelli evidentemente più scuri. Nella didascalia ha poi scritto divertita: "Nella vita c’è una certezza. La ricrescita ritornerà", scatenando i più svariati commenti ironici dei suoi followers. Poco dopo è andata dal parrucchiere per correre ai ripari ma è chiaro che la sua spontaneità non può che essere apprezzata. Quante sono le celebrities che hanno il coraggio di fotografarsi prima e non dopo l'intervento dell'hairstylist?