Emma Marrone è tornata a calcare un palcoscenico dopo oltre un anno di pausa dovuto alla pandemia, lo ha fatto all'Arena di Verona, dove ha dato il via al tour Fortuna Live 2021. Per lei si tratta di concerti importanti e non solo perché le hanno dato la possibilità di diventare la prima artista a esibirsi dal vivo davanti al pubblico in epoca post-Covid, la salentina celebra anche i primi 10 anni di carriera e con la sua esclusiva performance girerà tutta l'Italia nei prossimi mesi. Per un evento tanto atteso poteva mai rinunciare alla sua passione per la moda? Assolutamente no, sul palco è apparsa più glamour che mai tra trasparenze, look multicolor e scintillanti paillettes.

Chi veste Emma Marrone per il tour Fortuna Live 2021

Per il Fortuna Live 2021 Emma Marrone si è affidata all'eleganza di Gucci, la Maison fiorentina che già in diverse occasioni ha saputo interpretare al meglio il suo stile. Sul palco indossa capi e accessori delle ultime collezioni ideate dal direttore creativo Alessandro Michele, tutti riescono a esaltare al massimo la sua innata grinta e la sua bellezza mozzafiato. La salentina parte con qualcosa di scintillante, un cardigan crop in lamé con ricamo all over di paillettes verdi, abbinato a un top con lo scollo a V tempestato di paillettes viola e a un paio di pantaloni verdi dal mood anni '70. A completare il tutto, degli stivali platform a tacco alto che possono essere considerati il must-have delle sue performance.

in foto: Emma Marone in Gucci

Tutti i look dei concerti di Emma Marrone

Per entrare nel vivo del concerto la Marrone ha invece osato con le trasparenze audaci, sfoggiando un abito midi in chiffon nero con inserti in pizzo ton sur ton e una spilla a forma di fiore sul petto. Il modello lascia intravedere chiaramente la lingerie, tutta in tulle nero decorata con l'iconico motivo GG. Anche qui non mancano gli stivali platform a tacco alto, questa volta declinati in una audace versione in vernice total balck. L'ultimo look dei concerti del Fortuna Live è originale, sportivo e variopinto. Emma Marrone sul palco sfoggia infatti un completo in twill di seta della collezione GG Multicolor, caratterizzato da giacca oversize e shorts, il tutto abbinato a stivali platform a tacco alto in suede blu elettrico. Insomma, la salentina è più in forma che mai: il suo ritorno sul palco non poteva che essere glamour.