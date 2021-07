Emma Bunton sposa in minigonna: abito corto e corona di fiori per il matrimonio con Jade Jones Emma Bunton ha sposato il fidanzato storico Jade Jones organizzando una cerimonia romantica e segreta. L’ex Baby Spice ha scelto un abito da sposa fresco e sbarazzino, ovvero un minidress griffato arricchito da un’adorabile corona di fiori portata come frontino.

A cura di Valeria Paglionico

Chi non ricorda Emma Bunton, la mitica Baby Spice dai capelli biondi? Ne è passato di tempo da quando calcava i palcoscenici internazionali al motto di "Girl Power" in compagnia delle Spice Girls ma continua a essere ricordata con particolare affetto dai più nostalgici. Questi ultimi saranno lieti di sapere che nelle ultime ore la star ha pronunciato il fatidico sì, coronando il suo sogno d'amore al fianco del fidanzato storico Jade Jones. Il matrimonio è stato organizzato in tutta segretezza ma, a giudicare dai pochissimi scatti condivisi sui social, è stato super romantico e soprattutto glamour: ecco cosa ha indossato la cantante per il suo grande giorno.

Il matrimonio romantico (e segreto) di Baby Spice

La storia tra Emma Bunton e Jade Jonas è cominciata ben 20 anni fa, ovvero ai tempi delle Spice Girls, ma solo di recente i due hanno deciso di compiere il grande passo, diventando a tutti gli effetti marito e moglie. Nel corso degli anni non hanno mai dubitato del loro amore, basti pensare al fatto che insieme hanno già messo su famiglia, hanno infatti due figli, Beau di 13 anni, Tate di 10. Il fidanzamento ufficiale, però, è arrivato solo nel 2011. Del matrimonio non si sa molto, fatta eccezione per il fatto che si è tenuto in forma blindata in una location da sogno decorata con candele, ghirlande di rose bianche e decorazioni floreali in total white.

L'abito da sposa di Emma Bunton è griffato

Emma Bunton poteva mai rinunciare alla sua passione per la moda per le nozze? Assolutamente no e ha curato il look bridal nei minimi dettagli. L'ex Baby Spice ha preferito evitare i classici abiti lunghi, pomposi e principeschi, ha preferito qualcosa di decisamente più fresco e sbarazzino. Ha infatti indossato un minidress bianco firmato Miu Miu, un modello con le maniche lunghe e trasparenti, il colletto Peter Pan tempestato di cristalli e delle balze sul petto (sul web viene venduto a 2.490 euro). Per completare il tutto ha scelto un lungo strascico portato come mantello, un paio di infradito bianche con il tacco e una corona di fiori usata come frontino. In una Stories social la popstar ha inoltre rivelato anche una sexy giarrettiera in pizzo e cristalli. Anche il marito non è stato da meno in fatto di stile: si è infatti sposato in pantaloni crema, cappello a falda larga e giacca monopetto decorata con l'iconica doppia G di Gucci. I due non sono forse degli sposini adorabili e super glamour?

