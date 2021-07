Emily Ratajkowski, dal biondo alle onde naturali: l’evoluzione di stile parte dai capelli Emily Ratajkowski è un’indiscussa icona di stile a livello internazionale ma dagli esordi a oggi non è cambiata molto. L’unico dettaglio che le ha permesso di rivoluzionare la sua immagine? Gli hair look. Ecco tutte le trasformazioni della modella a partire dai capelli.

A cura di Valeria Paglionico

Emily Ratajkowski è una delle modelle più amate e seguite al mondo e sui social non ci ha mai pensato su due volte a mettere in mostra l'incredibile bellezza che da sempre la contraddistingue. Fin dagli esordi è diventata nota con i suoi selfie senza veli, non ci ha rinunciato neppure in gravidanza, apparendo splendida e con un enorme pancione in versione dea della maternità. Il dettaglio che non si può fare a meno di notare? Dai primi anni di successo a oggi non è assolutamente cambiata, il suo stile si è evoluto semplicemente grazie a degli hair look glamour e di tanto in tanto audaci: ecco le foto che mostrano la trasformazione.

Gli hair look di Emily Ratajkowski

Emily Ratajkowki è sempre andata fiera del suo colore naturale, il castano scuro, tanto da essere diventata una vera e propria icona di bellezza per tutti coloro che amano le more. Negli anni, però, è riuscita lo stesso a rivoluzionare gli hair look con delle pettinature sempre diverse. Di solito porta i capelli lisci, sciolti e con la fila centrale, anche se spesso mette in risalto il viso con degli eleganti raccolti, dagli chignon tiratissimi alle code di cavallo alte con i ciuffi che le cadono ai lati del volto. Di recente inoltre, forse complici le vacanze al mare, ha optato per delle adorabili beach waves naturali che hanno aggiunto un tocco sauvage alla sua immagine.

Emily Ratajkowski con i capelli naturali

Il "colpo di testa" biondo platino

L'unico "colpo di testa" di Emily Ratajkowski è arrivato lo scorso anno, quando da un giorno all'altro ha sospeso tutti postando sui social degli scatti con un'inedita chioma biondo platino. La modella non ha toccato le lunghezze ma la nuance chiarissima le ha permesso di rivoluzionare in modo drastico la sua immagine. Certo, ha lasciato le radici scure, evitando così di mascherare il suo colore originale, ma è chiaro che la differenza era evidente. I fan, però, non si sono lasciati prendere dal panico: in fondo Emily è così splendida che starebbe bene con ogni taglio, tinta e acconciatura, anche quelle più estreme.