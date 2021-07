Emily Ratajkowski a Positano con l’abito sottoveste in stile anni ’90 (e una borsa piena di soldi) Emily Ratajkowski sta passando le vacanze a Positano e ne ha approfittato per sfoggiare un look glamour per l’estate. La modella ha rilanciato lo slip dress in pieno stile anni ’90: l’abito sottoveste è femminile, trendy, comodo, elegante, un vero e proprio evergreen della bella stagione.

A cura di Valeria Paglionico

Emily Ratajkowski ha dato ufficialmente il via alle sue vacanze estive, è volata in Italia, per la precisione in costiera amalfitana, godendosi qualche giornata di relax tra mare cristallino, gite in barca e manicaretti gustosi. Non è la prima volta che visita la Campania, lo aveva già fatto qualche anno fa, ma a causa delle restrizioni legate al Covid-19 non c'era mai stata in compagnia del figlio Sylvester. Questo è dunque il suo primo viaggio oltreoceano "da mamma" e, a giudicare dalle foto postate sui social, non ha perso la passione per la moda che da sempre la contraddistingue: con uno splendido scatto realizzato a Positano ha infatti rilanciato l'abito sottoveste in pieno stile anni '90.

Il look estivo di Emily Ratajkowski

A partire dallo scorso lunedì Emily Ratajkowski sta passando le sue giornate in costiera amalfiana ma solo nelle ultime ore ha condiviso sui social uno scatto realizzato a Positano sullo sfondo di uno splendido tramonto. Per l'occasione non poteva che apparire glamour in versione vacanziera: la modella ha seguito il trend del total pink, puntando tutto su un sensuale abito sottoveste firmato Mirror Palais, un modello di seta a fantasia tye-dye con le spalline sottili e la schiena scoperta. Così facendo ha esaltato la silhouette impeccabile, dimostrando di essere tornata in splendida forma a poco più di 4 mesi dal parto. Per completare il tutto ha scelto una borsa color cuoio Jw Pei ma ad attirare le attenzioni dei fan è stato il suo contenuto: come mostrato in un post condiviso dal brand la modella ha la bag piena di soldi. Sarà perché non vuole badare a spese o perché semplicemente la vacanza si sta rivelando onerosa, ma Emily sembra aver prelevato solo carte da 100 euro.

Gli slip dress sono l'evergreen dell'estate

Gli anni '90 sono tornati e, dopo i jeans a vita bassa e i top bandana, tra le strade si ricominceranno a vedere anche gli abiti sottoveste, definiti anche slip dress. Emily Ratajkowski non è stata l'unica star a sfoggiarla, prima di lei ci sono state anche Rihanna, Eva Longoria, Kendall Jenner, Vanessa Incontrada e molte altre. Si tratta di un vero e proprio evergreen per l'estate: è leggero, elegante, seducente e super trendy. A chi sta bene? Praticamente a tutte, basta scegliere il modello che meglio esalti la propria silhouette, da quelli fascianti a quelli con lo scollo sulla schiena, fino ad arrivare a quelli con il décolleté morbido. Insomma, le fashion addicted incallite (che magari amano gli anni '90) non potranno farne a meno durante le prossime vacanze.

