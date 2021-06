Grandi cambiamenti in casa Emilio Pucci: la Maison ha detto addio alla tradizione e si è lanciata nel mondo dello streetstyle collaborando con Supreme, il brand simbolo delle nuove generazioni. I due marchi hanno unito le loro forze per lanciare un'esclusiva collezione di abiti e accessori pensati per i giovanissimi: tra t-shirt logate, giacche smoking di seta e stampe coloratissime, il noto marchio italiano ha fuso il suo stile glamour alla modernità di Supreme. L'obiettivo? Rivoluzionare la sua offerta e puntare a nuovi target di mercato, aprendosi così alle nuove generazioni.

La rivoluzione di Emilio Pucci

Fin dal 1947 Emilio Pucci ha reso le stampe geometriche e i colori vitaminici i suoi marchi di fabbrica e, nonostante le continue evoluzioni, ha sempre fatto riferimento al suo iconico archivio, creando così un linguaggio stilistico inconfondibile. Oggi ha voluto interpretare in modo creativo e rivoluzionario la sua prestigiosa eredità: per la Primavera/Estate 2021 ha collaborato con Supreme, realizzando un'esclusiva e iper moderna capsule collection. L'obiettivo è abbastanza chiaro: conquistare i giovanissimi, attirando così l'attenzione di nuovi clienti. Il progetto viene accompagnato anche da una nuova strategia retail, già da diversi mesi la Maison si sta concentrando su migliori location e sta dando sempre più spazio all'e-commerce.

in foto: Emilio Pucci X Supreme

Gli abiti e gli accessori di Emilio Pucci X Supreme

A comporre la collezione Emilio Pucci X Supreme sono 14 pezzi decorati con due famosissime stampe d'archivio della Maison italiana, Tulipani e Fantasia, entrambe variopinte, originali e iper moderne. Una giacca smoking in seta, completi sportivi in nylon resistenti all’acqua, camicie e t-shirt con logo stampato e ricamato, una felpa con cappuccio e pantalone abbinato, maglia e pantaloncini da calcio: questi sono solo alcuni dei capi della linea. A completare la collezione non possono mancare gli accessori, dagli occhiali da sole alle cinture e ai cappellini, fino ad arrivare a un accendino Zippo: tutto è decorato con le iconiche stampe geometriche simbolo dello storico brand fashion. Dove e quando sarà possibile acquistare i capi? La vendita della linea Supreme/Emilio Pucci partirà il 10 giugno nei negozi Supreme, mentre sui siti supremenewyork.com ed emiliopucci.com sarà tutto disponibile dall'11 giugno.