Elodie, il nuovo abito “seconda pelle” rivela tutta la sua naturale bellezza Elodie è più impegnata che mai dal punto di vista professionale ma non per questo rinuncia alla sua passione per la moda. Di recente ha seguito il trend del cut-out con un abito seconda pelle che ha messo in risalto tutta la sua naturale bellezza.

A cura di Valeria Paglionico

Elodie potrà pure essersi "presa una pausa" dai tormentoni estivi quest'anno ma in fatto di successi e traguardi non ha nulla di cui lamentarsi. Dopo aver spopolato con la sua bellezza e con il suo talento sul palcoscenico di Sanremo, ora si è lanciata alla conquista del cinema: sarà tra le protagoniste di Ti mangio il cuore, il nuovo film di Pippo Mezzapesa tratto dall’omonimo romanzo-inchiesta di Carlo Bonini e Giuliano Fascini. Tra un impegno lavorativo e l'altro non rinuncia mai allo stile e lo ha dimostrato con il suo ultimo scatto social, nel quale ha seguito il trend del cut-out con un abito seconda pelle che ha messo in risalto tutta la sua naturale bellezza.

La cantante segue il trend dell'abito cut-out

L'abito cut-out, ovvero quello con dei sensuali tagli lungo la silhouette, è uno dei più trendy dell'estate 2021 ed Elodie, un'indiscussa icona di stile, non poteva che seguire la moda. In un recente scatto postato sui social si è lasciata immortalare accovacciata con indosso un vestitino "seconda pelle" firmato Poster Girl, un modello color senape con il collo alto, le maniche corte, la gonna mini aderentissima e degli audaci tagli rivelatori che partono dal décolleté e arrivano all'ombelico. Così facendo, ha infiammato Instagram, mandando letteralmente in delirio i fan con la sua forma fisica mozzafiato.

Elodie e la passione per i look acqua e sapone

Al di là dell'innata sensualità che da sempre la contraddistingue, ad attirare attenzioni del pubblico è stato il look acqua e sapone di Elodie. Nella recente foto la cantante non ha rinunciato solo ai tacchi, rimanendo a piedi nudi, ha detto anche temporaneamente addio al trucco. Non è la prima volta che si mostra al naturale, nelle Storie lo fa spesso e addirittura anche sul palco opta quasi sempre per dei make-up non troppo marcati. Nonostante abbia il viso libero da ombretto, rossetto e fondotinta, Elodie è sempre meravigliosa, a prova del fatto che la sua bellezza è semplice e priva di artifici. Non è forse questa sua spontaneità a renderla super amata?