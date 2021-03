Domenica 14 marzo in Gran Bretagna è stata celebrata la Festa della Mamma e sono state molte le star che ne hanno approfittato per rendere omaggio alle donne più importanti della loro vita in un periodo storico tanto difficile. Tra loro non poteva mancare l'attrice e modella inglese Elizabeth Hurley che, dopo aver incantato tutti con le sue curve mozzafiato, si è servita dei social per presentare mamma Angela. Basta guardarle fianco a fianco anche solo per un istante per capire che il detto "tale madre, tale figlia" non è solo un luogo comune: le due si somigliano in modo impressionante, tanto che potrebbero essere tranquillamente scambiate per sorelle. A quanto pare il segreto della "eterna giovinezza" della Hurley sta nei suoi geni: è stata la mamma a tramandarle la bellezza e il fascino che da sempre la contraddistinguono.

Angela Mary Hurley, chi è la mamma di Elizabeth

Si chiama Angela Mary Hurley ed è la bellissima mamma di Elizabeth Hurley, la modella che a 55 anni incanta tutti con le sue curve mozzafiato. Ha più di 80 anni e attualmente è in pensione, anche fino a qualche tempo fa era insegnante di musica alla Kempshott Junior School. Cosa la accomuna alla sua figlia famosa? Non solo un profondo legame di sangue ma anche fatto che sembra non aver alcun timore dell'età che avanza. Angela ha un sorriso smagliante, la pelle del viso liscia e levigata, uno stile iper giovanile e soprattutto somiglia in modo impressionante a Liz.

in foto: Elizabeth e Angela Hurley

La dedica speciale per la Festa della Mamma

In occasione della Festa della Mamma, quest'ultima le ha dedicato delle parole speciali sui social, dove nella didascalia di un dolce ritratto di famiglia ha scritto: "Ho avuto la fortuna di avere una mamma meravigliosa e ringrazio per questo ogni giorno. Sono madre anche io da 18 anni ed è stata proprio mia mamma a guidarmi in ogni fase della genitorialità". Nell'album caricato su Instagram la Hurley ha inserito anche una foto della sua giovinezza, risalente a quando era diventata mamma da pochi anni. L'attrice appare raggiante mentre abbraccia un piccolo Damian, il figlio che all'epoca avrà avuto 4-5 anni. Oggi il ragazzo è un modello di successo ma non esita a realizzare degli scatti "di coppia" in compagnia della mamma. Il dettaglio che è impossibile non notare? Anche in questo caso, i due sono praticamente delle gocce d'acqua.