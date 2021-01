Elizabeth Hurley compirà 56 anni il prossimo giugno ma sembra non sentire affatto il peso dell'età che avanza. Così come molte star del suo calibro che hanno superato gli "anta" senza dare il minimo segno di cedimento, pare proprio che anche lei abbia scoperto la ricetta dell'elisir di "eterna giovinezza", tanto da fare invidia alle 20enni. Da anni incanta e provoca i followers con sexy scatti in bikini in cui mette in mostra il corpo da urlo ma nelle ultime ore ha superato davvero ogni limite. Nonostante la neve e il freddo pungente, è uscita in giardino in topless, lasciandosi immortalare con il décolleté e gli addominali scolpiti in bella vista. Di fronte queste foto viene naturale chiedersi come faccia non solo a resistere al gelo ma anche a vantare una silhouette tanto mozzafiato alla soglia dei 60 anni.

Il sexy look da neve di Elizabeth Hurley

Sono tornate le foto sexy di Elizabeth Hurley e questa volta hanno letteralmente infiammato i social. Sarà perché sogna già la primavera o perché semplicemente voleva realizzare uno scatto di forte impatto, ma la cosa certa è che la modella e attrice ha sfidato il freddo in topless pur di provocare i fan. Si è lasciata immortalare sullo sfondo di un paesaggio innevato completamente nuda con indosso solo degli slip di cotone bianchi. Per proteggersi (almeno in parte) dalle temperature gelide ha sfoggiato una maxi pelliccia bianca con delle decorazioni nere sulle maniche di Dsquared2, anche se l'ha portata sbottonata, così da mettere in risalto il seno procace e sodo. Nella didascalia ha poi scritto: "Non potevo resistere", facendo riferimento probabilmente alla sua mania per le foto sexy.

in foto: Il sexy topless della Hurley

Come si tiene in forma Liz Hurley

Come hanno reagito i followers di fronte lo scatto ad alto carico erotico? L'hanno sommersa di like e commenti in pochissime ore, in molti le hanno detto "Non sei umana" sia per la sua capacità di resistere al freddo che per il corpo impeccabile che si ritrova a oltre 50 anni. Insomma, per la Hurley il tempo sembra essersi davvero fermato, tanto da essere addirittura diventata ancora più affascinante rispetto agli esordi. Dietro la silhouette da urlo, però, c'è del lavoro durissimo: l'attrice britannica si dà regolarmente all'attività fisica all'aria aperta, fa pesi, si dedica allo stretching e quando può prova anche degli allenamenti di yoga e pilates. Gli addominali? Li fa da sola a casa, anche se si sottopone a delle serie davvero sfiancanti. In quante sarebbero disposte a fare tanti sacrifici pur di aver il suo fisico impeccabile?