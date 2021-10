Elizabeth Hurley, i segreti i bellezza della diva: “Peso 6 kg in più di 20 anni fa ma mi piaccio così” Elizabeth Hurley è un’indiscussa icona di bellezza e, nonostante i 56 anni, continua a essere in splendida forma. Come fa? Lo ha rivelato in una recente intervista, spiegando si sentirsi sempre più sicura di se stessa con l’avanzare dell’età.

A cura di Valeria Paglionico

Elizabeth Hurley potrà pure aver raggiunto i 56 anni ma a quanto pare non sente affatto il peso dell'età che avanza. Basta guardare il suo profilo Instagram per capirlo: almeno una volta alla settimana posta uno scatto in costume da bagno, dando prova di non avere nulla da invidiare alle colleghe modelle molto più giovani. Di recente ha rivelato i suoi segreti di bellezza, non esitando a spiegare di sentirsi decisamente più sicura di se stessa oggi rispetto a qualche decennio fa. Del resto con una forma fisica tanto smagliante quale donna non farebbe lo stesso?

La dieta di Elizabeth Hurley

Liz Hurley ha rilasciato un'intervista al MailOnline e non ha potuto fare a meno di parlare della sua incredibile forma fisica. Ha spiegato che, nonostante la dieta rigida e gli allenamenti intensi, si concede anche qualche strappo alla regola. Certo, non mangia mai cibo spazzatura o da asporto e beve alcolici solo una volta al mese, ma si è resa conto del fatto che la vita è troppo breve per essere eccessivamente rigorosi in fatto di regime alimentare. Consuma molta verdura, non si concede nessuno spuntino tra un pasto e l'altro, mentre, per quanto riguarda l'attività fisica, non fa degli esercizi fissi ma ama stare in movimento per intere giornate. Il suo punto debole? Il burro di arachidi, tanto da non resistere alla tentazione di infilare il dito nel barattolo ogni volta che lo vede nella credenza.

"Mi sento a mio agio con l'avanzare dell'età"

Nonostante ad oggi Liz sia tra le 50enni più in forma del mondo dello spettacolo, ha ammesso di incontrare molte più difficoltà rispetto al passato per tenersi in linea. A dispetto di quanto si possa pensare, però, non si lascia infastidire dai cambiamenti fisici, li accetta con una certa serenità. Non sorprende, dunque, che abbia dichiarato: "Sono quasi 6 chili in più rispetto a 20 anni fa ma non mi interessa. Mi sento a mio agio e sempre più sicura di me con l'avanzare dell'età". È proprio per questo che non ha alcuna intenzione di rinunciare alle foto in bikini: a 56 anni si sente meravigliosa proprio come quando era giovanissima, anche se ha messo su qualche chilo (e nessuno lo direbbe).