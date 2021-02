Il 6 febbraio è una giornata speciale per Elisabetta II: è l'anniversario del giorno in cui è diventata regina. È da ben 69 anni che ricopre questo incarico egregiamente, cosa che le ha permesso di diventare non solo una delle donne più famose della storia ma anche la sovrana più longeva al mondo. Attualmente, infatti, ha superato ogni suo record, anche se dovrà regnare altri 4 anni per diventare davvero leggendaria. Al momento, infatti, c'è un altro re che è andato oltre il suo incredibile risultato ma, considerando il fatto che neppure di fronte alla pandemia si è arresa, pare non avere alcuna intenzione di rinunciare al trono. Come se non bastasse, la fermezza e la capacità di rassicurare i sudditi mostrata in pieno lockdown l'hanno resa ancora più amata e popolare.

Perché non festeggia la ricorrenza

Nonostante il 6 febbraio 1952 sia il giorno in cui è diventata regina, Lilibeth non ama festeggiarlo e il motivo è molto semplice: è l'anniversario della morte del padre, re Giorgio VI. Quando perse la vita, rendendola in automatico la nuova sovrana, lei aveva solo 25 e non si trovava in Inghilterra, era infatti in Kenya con il principe Filippo per un viaggio istituzionale. Fu proprio il marito il primo a ricevere la drammatica notizia e fu ancora lui a comunicarlo a Elisabetta, che poco dopo cominciò a fare i bagagli per tornare immediatamente in Inghilterra, così da prendere parte ai funerali. Il resto è storia: da allora la sovrana non ha mai più abbandonato il trono. La Royal Family ogni anni celebra la ricorrenza condividendo le foto del ritorno a Londra della regina con l'abito nero del lutto.

Le mancano 4 anni per essere la sovrana più longeva della storia

Elisabetta II si è ritrovata a fronteggiare non poche crisi nel corso del suo lunghissimo regno ma ne è uscita sempre a testa alta. C'è stato il disastro di Abefan del 1966, l'Annus Horribilis della monarchia (ovvero il 1992), il divorzio di Carlo e Diana, la separazione del principe Andrea da Sarah Ferguson, un incendio che ha distrutto 100 camere del castello di Windsor, fino ad arrivare alla recente crisi legata alla pandemia. Insomma, i 69 anni sul trono non sono stati una passeggiata ma, a quanto pare, hanno avuto un lato "positivo": sono riusciti a tenerla attiva, dinamica, sempre pronta a reagire con forza e determinazione di fronte alle difficoltà. Al momento, però, è "solo" la sovrana più longeva vivente, nella storia c'è stato qualcuno che l'ha superata: il re Sole Luigi XIV che ha regnato per 72 anni.