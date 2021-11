Elisabetta II è una regina social: avrebbe un profilo Facebook segreto che userebbe quotidianamente Avete sempre creduto che i Royals non usassero i social? Vi sbagliavate. La regina in persona avrebbe un account segreto su Facebook e lo userebbe quotidianamente per tenersi in contatto con le persone care.

A cura di Valeria Paglionico

La Royal Family è molto rigida in fatto di etichetta e, complice il fatto che i suoi membri devono mantenere sempre una certa serietà, vieta l'utilizzo dei social sia agli eredi al trono che ai loro consorti. Non sorprende, dunque, che Meghan Markle abbia dovuto chiudere il suo profilo Instagram nel momento in cui ha annunciato il fidanzamento ufficiale con Harry. Nonostante ad oggi abbia detto addio ai Windsor, continua a "latitare" su ogni tipo di piattaforma social. La cosa che in pochi sanno è che la regina ha dimostrato di essere la più "ribelle" della famiglia: ha trovato un espediente originale per avere un account tutto suo da usare regolarmente.

La regina Elisabetta usa uno pseudonimo social

Chi avrebbe mai detto che a 95 anni la regina Elisabetta II si sarebbe rivelata la più moderna e ribelle della Royal Family? Il motivo è molto semplice: utilizza i social quotidianamente e non con l'account ufficiale The Royal Family. La sovrana avrebbe un profilo Facebook segreto che usa per tenersi in contatto con le persone care. Naturalmente il nome registrato è uno pseudonimo ma è chiaro che la cosa la rende una "commoner" più di quanto chiunque avrebbe mai immaginato. A rivelarlo è stato l’esperto reale Jonathan Sacerdoti durante un’intervista al magazine americano US Weekly, anche se al momento non sa nulla né sul nickname né sul numero di followers.

Prima di lei Harry ha avuto un account segreto

La regina Elisabetta II non è la prima a usare un account segreto, in passato lo aveva già fatto il principe Harry, che su Instagram aveva creato un profilo chiamato @SpikeyMau5 per flirtare con Meghan Markle. Al momento Buckingham Palace, però, non ha né confermato né smentito la notizia, ma la "svolta tecnologica" della sovrana non sorprenderebbe nessuno, visto che già da tempo è stata definita "The Techie Queen-2" grazie alla sua passione per i mezzi di comunicazione iper moderni (basti pensare al fatto che in piena pandemia ha usato Zoom per le videochiamate). Chi sarà capace di scovare il suo secret account?