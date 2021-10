Elisabetta II cerca un addetto alle pulizie: 26mila euro l’anno per tenere pulito Buckingham Palace La regina Elisabetta II sta provando ad ampliare il suo staff reale: sul sito ufficiale di Buckingham Palace ha aperto una posizione lavorativa per addetti alle pulizie. Il candidato ideale non deve aver necessariamente esperienze pregresse, basta solo impegno e rigore.

A cura di Valeria Paglionico

Avete sempre sognato di entrare a far parte della Royal Family ma non sapete proprio come fare? Potreste dare un'occhiata alle offerte di lavoro aperte sul sito dei Windsor. Non è una novità che la regina Elisabetta II vada alla ricerca di persone talentuose, riservate e fidate per ampliare il suo staff reale, dagli esperti di social media agli assistenti personali, ma questa volta ha proposto qualcosa alla portata di tutti. Di cosa si tratta? Di un addetto alle pulizie capace di tenere in ordine e far splendere le innumerevoli sale di Buckingham Palace. In quanti, armati di aspirapolvere e stracci, si candideranno all'offerta?

I requisiti dell'addetto alle pulizie di Buckingham Palace

Sul sito ufficiale della Royal Family, per la precisione nella sezione dedicata alle offerte di lavoro, è comparsa una nuova posizione: un addetto alle pulizie per Buckingham Palace. Quali sono i requisiti richiesti? Attenzione ai dettagli, capacità di gestire al meglio il proprio tempo e naturalmente un minimo di esperienza, anche se non è strettamente necessaria. Questo significa che si potrà imparare e crescere giorno dopo giorno sul posto di lavoro stesso. Il candidato sarà responsabile della pulizia e della manutenzione degli interni del palazzo reale, darà un aiuto nell'organizzazione degli eventi a corte e potrà aggiungere una risorsa da formare nel suo team.

Lo stipendio offerto dalla regina

L'addetto alle pulizie dovrà lavorare tra le 20 e le 40 ore settimanali per 7 giorni su sette, qualche volta potrebbero esserci anche turni notturni o turni prolungati nel fine settimana. Il suo stipendio, però, sarà commisurato all'impegno. Si parte infatti da 11.300 sterline (13.300 euro circa) e si arriva a 22.600 sterline (26.700 euro circa) a seconda delle ore necessarie per pulire le sale del palazzo (in tutto 775 per 77.000 mq). Tutti coloro che sono interessati, però, dovranno affrettarsi: le candidature si chiudono il 20 ottobre. Quali sono le altri posizioni aperte? Un manager per la ristrutturazione di Buckingham Palace, un analista di sistema, un manager per lo staff del ristorante, un autista, un supervisore e molte altre.