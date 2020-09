Elisabetta Gregoraci viene da sempre considerata un'indiscussa icona di bellezza e di stile e anche all'interno della casa del Grande Fratello Vip lo sta dimostrando. Ad accrescere il suo fascino non possono che essere i tatuaggi che ha sparsi sul corpo. Alcuni sono più appariscenti, altri sono mini, ad accomunarli c'è il fatto che hanno tutti un profondo significato simbolico. La showgirl, infatti, si è servita dell'inchiostro indelebile sempre solo per ricordare persone e momenti chiave della sua vita: ecco che valore ha dato ai tattoo che ha impressi sulla pelle.

I tatuaggi dell'occhio e del cuore

L'ultimo tatuaggio fatto da Elisabetta Gregoraci risale a meno di un anno fa, per l'occasione si è affidata al tatuatore di fiducia a Hollywood, Asa Lee Crow IV, che le ha impresso nella parte interna del polso un occhio di donna estremamente realistico con tanto di sopracciglia e mascara. Poco sopra, inoltre, già da tempo aveva un piccolo cuoricino. Di entrambi, però, non ha voluto rivelarne il significato.

Il tatuaggio sul braccio

Sul braccio sinistro, per la precisione sulla parte esterna dell'avambraccio, Elisabetta si è fatta tatuare una frase a cui sembra essere molto legato. Cosa recita? “Quello che c’è in fondo al cuore non muore mai". È stata lei stessa a mostrarlo sui social, lo ha infatti immortalato qualche anno fa non appena uscita dal tatuatore.

Il tattoo dedicato alla mamma

Il tatuaggio più appariscente della Gregoraci è quello sul bicipite destro. Si tratta della frase che recita "Mamma..I will never be the same without you", ovvero "Mamma non sarò più la stessa senza di te", ed è una dedica alla madre Melina, scomparsa nel 2010 a causa di un cancro al seno. Ancora oggi la ricorda con particolare affetto, tanto da non poter fare a meno di dedicarle delle dediche speciali ogni volta che arriva il giorno del suo compleanno.