Elisabetta Gregoraci, abito di cristalli e capelli mossi: il nuovo look è più provocante che mai Elisabetta Gregoraci non smette mai di sorprendere i fan e nelle ultime ore ha lasciato tutti senza parole con la sua sensualità. Sui social ha condiviso alcune foto davvero molto audaci, nelle quali sfoggia un nuovo look con abito di cristalli e capelli mossi.

A cura di Valeria Paglionico

Elisabetta Gregoraci ama avere un rapporto diretto con i fan e non sorprende che sui social documenti ogni aspetto della sua quotidianità sui social, dalle giornate passate in famiglia agli impegni professionali, fino ad arrivare al backstage degli shooting che la vedono protagonista. Di recente ha condiviso alcuni scatti di un esclusivo servizio fotografico realizzato la scorsa estate, mostrandosi in una versione davvero audace. Tra un abito trasparente, i tacchi a spillo e un nuovo hair look, ha lasciato letteralmente tutti senza parole.

Elisabetta Gregoraci osa con l'abito trasparente

Non è la prima volta che Elisabetta Gregoraci mette in mostra la sua innata sensualità ma nelle ultime ore ha dato davvero il meglio di lei. La scorsa estate, per la precisione quando era in Puglia per registrare Battiti Live, aveva condiviso una piccola anteprima di un sevizio fotografico ad alto carico erotico ma solo oggi ha rivelato gli scatti ufficiali. La showgirl posa in una fattoria con un look "bollente", è stata immortalata di spalle con un mini abito verde e trasparente ricoperto di cristalli che lascia intravedere chiaramente l'intimo in tinta e il lato b marmoreo. Per completare il tutto ha scelto un paio di sandali con il tacco a spillo color nude, esaltando ancora di più le gambe nude.

Il look provocante di Elisabetta Gregoraci

L'hair look inedito di Elisabetta Gregoraci

Al di là dei dettagli provocanti dell'outfit, a rendere davvero inedito il look della showgirl sono stati i capelli. Siamo abituati a vederla con la chioma extra liscia o al massimo con dei raccolti bon-ton, ma per lo shooting bucolico ha cambiato registro, lasciando spazio a un'acconciatura dall'animo sauvage. Elisabetta ha infatti sfoggiato delle onde naturali e vaporose, le ha portate sciolte e con la fila centrale. Il risultato? Nonostante sia un tantino diversa dal solito, è sempre meravigliosa, a prova del fatto che starebbe bene in ogni versione.

https://www.instagram.com/p/CUZpoBVM2Un/