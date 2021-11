Elisabetta Canalis in vacanza da una vita: a dicembre indossa bikini e jeans strappati Elisabetta Canalis è “in vacanza da una vita”: complici le temperature calde della California, si è potuta concedere una vacanza al mare con la famiglia. Per l’occasione ha sfoggiato un micro bikini, mettendo in risalto la sua incredibile forma fisica.

Mancano pochi giorni all'inizio ufficiale dell'inverno ma il freddo è arrivato e con lui sono tornati i cappotti di pelliccia, i maxi maglioni di lana e gli stivali imbottiti. Chi in questo periodo gelido dell'anno non ricorda con una certa nostalgia l'estate, sognando di ritrovarsi in riva al mare a prendere il sole? Purtroppo non tutti hanno l'opportunità di organizzare viaggi in location esotiche ma possono "consolarsi" guardando il profilo social di Elisabetta Canalis, che sembra essere "in vacanza da una vita". Da anni vive stabilmente in California e non perde occasione per postare foto in bikini in pieno inverno.

Elisabetta Canalis al mare con la famiglia

Come ha passato le ultime ore Elisabetta Canalis? Con la famiglia al completo sulle rive del mare della West Coast. Sui social ha condiviso delle adorabili foto con il marito Brian Perry e la figlia Skyler Eva, sfoggiando un insolito look estivo. Complici le temperature calde tipiche della California, l'ex velina si è potuta mettere in costume e addirittura ha giocato tra le acque dell'oceano con il suo cagnolino. Ha puntato sulla semplicità di un bikini total white, per la precisione un modello con i tanga sgambati e il reggiseno con le spalline larghe, completando il tutto con una coda di cavallo alta e con un paio di occhiali da sole con le lenti squadrate.

Elisabetta Canalis al mare con Skyler Eva

Il bikini "invernale" di Elisabetta Canalis

Non è la prima volta che Elisabetta Canalis si mostra in versione estiva in pieno inverno, lo aveva già fatto nel giorno del Ringraziamento, quando ha passato la mattinata a casa con le amiche. Per l'occasione ha indossato un bikini a triangolo in total black, mettendo così in risalto la forma fisica da urlo che la contraddistingue. La cosa particolare è che lo ha abbinato a un paio di jeans over e strappati a vita bassa, rimanendo a piedi nudi. Il motivo per cui ha puntato proprio su un costume nonostante fosse rimasta tra le mura domestiche? Nella sua enorme villa c'è anche una piscina con tanto di terrazzo attrezzato, location che a quanto pare si può godere anche in pieno inverno.