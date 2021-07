Elisabetta Canalis da piccola: nella foto dell’infanzia è identica alla figlia Skyler Eva Elisabetta Canalis non ha resistito alla mania di postare le foto della sua infanzia sui social e si è mostrata in un’inedita versione bambina. Oltre a essere adorabile, il dettaglio che balza subito all’occhio è che somiglia in modo impressionante alla figlia Skyler Eva.

A cura di Valeria Paglionico

I social sono ormai il mezzo di comunicazione più utilizzato dalle star, sui loro profili non perdono occasione per documentare ogni aspetto della loro quotidianità, dagli impegni professionali alle riunioni familiari, fino ad arrivare ai look glamour scelti per gli eventi ufficiali. Una delle manie più gettonate degli ultimi tempi? Quella di riaprire i vecchi album di foto per rispolverare i ricordi dell'infanzia. L'ultima ad averlo fatto è stata Elisabetta Canalis, che, oltre a rivelare quant'era bella e adorabile da bambina, ne ha approfittato per mostrare l'incredibile somiglianza che la lega alla figlia Skyler Eva.

Elisabetta Canalis da bambina portava la frangetta

Era il 1999 quando Elisabetta Canalis era stata scelta come velina di Striscia La Notizia e da allora non ha più smesso di avere successo. È diventata uno dei simboli della bellezza italiana in tutto il mondo e ancora oggi, nonostante abbia superato i 40 anni, continua a essere un'indiscussa icona di splendore e di stile. Solo di recente, però, ha rispolverato dei vecchi album di foto, rivelando il suo aspetto da bambina. Quando aveva 6-7 anni portava i capelli a caschetto e la frangia e, sebbene non usasse ancora il make-up, era già meravigliosa. Il dettaglio che non è assolutamente cambiato col passare degli anni? L'ex velina non ha perso il sorriso raggiante che da sempre la contraddistingue.

La somiglianza con Skyler Eva

Elisabetta Canalis non ha postato semplicemente la sua foto dell'infanzia, l'ha paragonata a un'immagine recente della figlia di Skyler Eva. Sarà perché le due indossano una camicetta a righe molto simile o perché hanno assunto la stessa posa sorridente e con la mano sotto al mento, ma la cosa certa è che mamma e figlia sono due gocce d'acqua. Hanno gli stessi capelli fluenti, la stessa frangia, lo stesso sorriso dolce e, fatta eccezione per il colore degli occhi, potrebbero essere tranquillamente scambiate per sorelle. La piccola Skyler ha infatti ereditato gli occhi azzurri dal papà ma per il resto è praticamente identica all'ex velina. Da grande vorrà seguire le sue orme nello spettacolo?