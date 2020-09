Laura Chiatti è una delle attrici italiane più amate, siamo abituati a vederla bellissima sul palco ma in pochi conoscono i dettagli più nascosti della sua vita privata. È sposata con Marco Bocci, dal quale ha avuto i suoi due figli Enea e Pablo, ed è molto legata alla famiglia. Solo di recente, però, ha presentato sui social una persona che da sempre è al suo fianco. Si tratta della sorella maggiore Elisa Chiatti, alla quale ha fatto una dedica dolcissima per il compleanno. Le due si somigliano in modo impressionante, soprattutto perché hanno gli stessi splendidi e penetranti occhi azzurri, tanto che i followers dell'attrice sono rimasti senza parole.

La dedica di Laura Chiatti per il compleanno di Elisa

Ad attirare le attenzioni su Elisa Chiatti è stata sua sorella Laura, che sui social le ha fatto una dolcissima dedica in occasione del compleanno. Ha postato una foto in primo piano della primogenita della famiglia Chiatti, scrivendo nella didascalia: "2 corpi , un solo cuore. Sei la straordinaria certezza anche quando la vita è in bianco e nero, insieme troviamo sempre un nuovo colore. Ti amo sorellina! Auguri". Qual è stata la reazione dei an? Non hanno esitato a complimentarsi con Elisa per il suo fascino mozzafiato, sottolineando il fatto che somiglia in modo impressionante a Laura.

Elisa Chiatti e il profondo legame con la famiglia

Di Elisa Chiatti non si sa molto, fatta eccezione per il fatto che è la sorella maggiore Laura Chiatti. È molto legata alla famiglia, basti pensare al fatto che l'attrice si è "aggrappata" proprio a lei e ai genitori in uno dei periodi più bui della sua vita, ovvero quando il marito Marco Bocci è rimasto in coma per 3 giorni a causa di un herpes al cervello. Elisa conta poco più di 900 followers sui social e, tra le poche foto postate sul profilo, ne ha una proprio con i nipoti Enea e Pablo. Il dettaglio che non si può fare a meno di notare è che è identica alla sorella "famosa". Le due hanno gli stessi capelli biondi e gli stessi penetranti occhi azzurri, insomma, sono due gocce d'acqua.