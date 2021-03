Elisa Isoardi è tra i volti della tv più amati degli ultimi anni e, dopo aver sostituito Antonella Clerici a "La prova del cuoco" e aver preso parte a "Ballando con le stelle", ora per lei parte una nuova esperienza, quella de L'Isola dei Famosi. La conduttrice è tra i concorrenti dell'edizione 2021 e, nonostante sia consapevole del fatto che dovrà vivere di stenti su un'isola deserta in Honduras, non potrebbe essere più eccitata. Oggi siamo abituati a vederla sui palcoscenici del nostro paese elegante e impeccabile ma in quanti ricordano i suoi esordi, quando da giovanissima ha partecipato a Miss Italia? Anche se non ha conquistato il podio, il concorso di bellezza è stato un vero e proprio trampolino di lancio per la sua carriera.

La trasformazione di Elisa Isoardi dal 2000 a oggi

Era il 2000 quando Elisa Isoardi superato le selezioni di Miss Italia, concorso a cui partecipava come Miss Valle D'Aosta. All'epoca aveva solo 18 anni ma vantava già l'incredibile bellezza che ancora oggi la contraddistingue, tanto che, nonostante non sia salita sul podio, è riuscita lo stesso ad aggiudicarsi un'ambita fascia, quella di Miss Cinema.

in foto: Elisa Isoardi nel 2008

Sono passati più di 20 anni da allora e, oltre ad aver fatto le più svariate esperienze televisive, Elisa è anche cambiata dal punto di vista estetico. Il dettaglio che rivoluzionato con maggiore frequenza col passare del tempo? L'hair look: nel corso della carriera ha infatti spaziato tra tagli corti, pieghe ondulate, provando anche le sfumature bionde. Sebbene continui a essere splendida e semplice come agli esordi, è chiaro che è cresciuta. Elisa è diventata una donna sofisticata ed elegante, nonché una vera e propria icona della tv italiana.

in foto: La Isoardi con i capelli lunghi e mori

Elisa Isoardi è rifatta?

Nonostante sia sempre stata considerata il simbolo della bellezza semplice, Elisa Isoardi è spesso finita al centro delle insinuazioni degli utenti del web, che l'hanno accusata di aver fatto un piccolo ritocco alle labbra, così da renderle più gonfie e carnose. La presentatrice, però, non ha mai dichiarato di essersi servita della chirurgia estetica, sottintendendo dunque di essere rimasta naturale al 100% e di non essere mai ricorda ad artifici. Del resto, per quale motivo dovrebbe stravolgere i suoi lineamenti se è già splendida così? Di certo all'Isola dei Famosi, dove non avrà la possibilità di usare filtri e make-up, metterà definitivamente a tacere le malelingue.