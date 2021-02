Elettra Lamborghini è tra gli ospiti speciali della puntata di Verissimo di sabato 27 febbraio, in occasione della quale è salita sul noto palco di Canale 5 al fianco di Iva Zanicchi. Intervistata dalla "padrona di casa" Silvia Toffanin, l'inedita coppia ha rivelato che nelle prossime settimane lavorerà fianco a fianco in tv. Il motivo? Le due sono state scelte come opinioniste della nuova edizione dell'Isola dei Famosi presentata da Ilary Blasi. Dopo il successo raggiunto sui social e il debutto a Sanremo come cantante, l'erediterà si lancerà dunque in questa inedita esperienza televisiva e di sicuro riuscirà per l'ennesima volta a conquistare tutti con la sua bellezza e con la sua simpatia. Ad aver attirato le attenzioni del pubblico durante l'apparizione su Canale 5, però, non poteva che essere il suo look, che si rivelerà perfetto per la primavera 2021.

La jumpsuit multicolor di Elettra Lamborghini

Elettra Lamborghini è un'indiscussa icona di bellezza e lo ha dimostrato durante la sua partecipazione a Verissimo. La moglie di Afrojack si è presentata sul palco in un'appariscente versione scintillante con indosso una jumpsuit tempestata di paillettes multicolor. Si tratta di un modello firmato Gaelle Paris con i pantaloni leggermente a zampa e il corpetto monospalla, da un lato strapless, dall'altro con la manica lunga. Qual è il suo prezzo? Sul sito ufficiale viene venduta a 265 euro, anche se, trattandosi di un capo della collezione Primavera/Estate 2021, attualmente è possibile solo pre-ordinarlo, così da "accaparrerselo" subito non appena sarà disponibile. In quante punteranno su un look multicolor con l'inizio della bella stagione? Elettra ha così lanciato la tendenza da seguire assolutamente.

in foto: La jumpsuit di Gaelle Paris

Il messaggio nascosto dietro la pelliccia di Elettra Lamborghini

Sui social Elettra ha mostrato l'originale soprabito con cui ha completato il look multicolor, usato per spostarsi dal camerino all'interno dello studio di Verissimo. Si tratta di un'avvolgente pelliccia vegan in giallo fluo, un modello lungo fin sotto al ginocchio con una frase di denuncia stampata in stile graffiti su tutta la schiena. Cosa recita la scritta? "I'd rather go naked than wear fur", ovvero "Preferisco rimanere nuda piuttosto che indossare una pelliccia". Il messaggio lanciato è abbastanza eloquente e la Lamborghini non ha potuto fare a meno di sostenerlo a pieno. La cosa che in pochi sanno è che l'originale cappotto fa parte di un'esclusiva capsule colletion di Philipp Plein e viene venduto sul web a 1.700 euro.