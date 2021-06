Per Eleonora Abbagnato si è chiuso un capitolo importante della sua vita: lo scorso venerdì ha detto addio all'Opèra di Parigi, il luogo che negli ultimi 29 anni le ha permesso di diventare un'etoile di fama internazionale. Oltre a essere protagonista di uno splendido spettacolo da standing ovation, ha ottenuto anche una Medaglia d'Oro al Valore. Ora però per lei è arrivato il momento di tornare a Roma per godersi al 100% la famiglia, il marito e i figli, non a caso la prima cosa che ha fatto una volta rientrata è stata organizzare una grandiosa festa per il decimo anniversario di matrimonio. La danzatrice è apparsa serena e innamoratissima, a prova del fatto che, nonostante gli anni passino, lei e Federico Balzaretti continuano a essere uniti e affiatati.

L'anniversario di matrimonio di Eleonora Abbagnato e Federico Balzeretti

Era il 2011 quando Eleonora Abbagnato e l'ex calciatore Federico Balzaretti hanno pronunciato il fatidico sì e da allora ne hanno fatta di strada fianco a fianco, mettendo al mondo anche due figli, Julia e Gabriel. Il decimo anniversario di nozze, dunque, non poteva che essere in gran stile. A organizzare la festa è stata Alessandra Grillo, la wedding planner più amata dalle star, che ha pensato per loro a un party all'aperto tra prati, fiori bianchi, tavole tonde imbandite in modo impeccabile, palloncini e festoni abbinati e una maxi torta a più livelli decorata con delle meravigliose rose bianche. Come si è conclusa la serata? La coppia si è trasferita in una suite con vista sul Colosseo, così da rendere ancora più romantica la ricorrenza.

La ballerina veste griffata per l'anniversario

Quale migliore occasione dell'anniversario di matrimonio per vestire in coordinato? È proprio quanto fatto da Eleonora Abbagnato e Federico Balzaretti, apparsi adorabili in versione sposini. Hanno puntato entrambi su dei candidi look total white, non perdendo occasione per scambiarsi baci e tenerezze di fronte gli invitati. La ballerina ha optato per un completo Dior con camicia di seta leggermente trasparente e una gonna a pieghe bon-ton, l'ex calciatore ha preferito invece t-shirt bianca e pantaloni classici in tinta (sempre firmati Dior). Entrambi non hanno rinunciato a un tocco da divi, completando l'outfit con degli occhiali da sole grossi e scuri. Quanti saranno i coniugi che si ispireranno a loro per l'anniversario?