La Caserma è il nuovo docu-reality di Rai 2 che, sulla scia del successo de Il Collegio, catapulta un gruppo di ragazzi in un contesto completamente diverso dalla loro vita reale. Questa volta i giovani protagonisti del programma non si ritrovano a vivere in una scuola del passato ma in una caserma militare dove, tra rigide regole e allenamenti faticosi, imparano il rigore e la disciplina del mondo soldatesco. Tra i concorrenti di questa prima edizione c'è anche una ragazza romana di 21 anni, si chiama Elena Santoro e, sebbene in tv sia apparsa solo struccata e in divisa, sui social si diverte a posare come una diva in tacchi a spillo e rossetto rosso fuoco: ecco chi è, cosa fa e qual è il suo stile nella quotidianità.

Chi è Elena Santoro

Elena Santoro è una ragazza di 21 anni, viene da Roma ed è diventata famosa dopo essere entrata nel cast de La Caserma, il nuovo docu-reality di Rai 2. Nella vita "reale", però, non ha nulla a che vedere con il mondo della televisione: ha vissuto per molti mesi negli Stati Uniti, si è diplomata a Pittsburgh e ora studia psicologia, comunicazione e letteratura inglese alla John Cabot University, l'università statunitense con sede in Italia, per la precisione a Trastevere. Ha sempre avuto a che fare con il mondo militare, il padre è colonnello dell'esercito, la mamma è maggiore e psicologa dell'esercito (è stata una tra le prime donne a diventare militare italiana), dunque lei va fiera di essere la prima figlia di una donna militare italiana. Cosa si aspetta dall'esperienza in caserma? Vuole rendere i genitori orgogliosi, portando alto il nome della sua famiglia.

in foto: In versione casual

Lo stile di Elena Santoro

Tutti i concorrenti de La Caserma sono costretti a indossare solo ed esclusivamente le maxi tute e le divise militari fornite dalla produzione ma, una volta fuori dal programma, tornano alla loro vita e al loro stile "normale". Elena, fino ad ora apparsa in tv senza trucco e con i capelli legati in versione soldatessa, è una ragazza molto vanitosa e a dimostrarlo sono i social, dove non esita a fotografarsi con fare sensuale in leggings, costumi da bagno e abiti scollati. Non rinuncia mai ai tacchi a spillo, al rossetto rosso e al mascara, quest'ultimo le permette di esaltare al meglio il suo sguardo "da cerbiatta". Insomma, la Santoro sembra avere tutte le carte in regola per diventare influencer: dopo l'esperienza al reality opterà per la carriera militare o social?