in foto: Un fermo immagine del corto "Lady of the Horizon", dal sito web di Eileen Kramer

Danzatrice, coreografa, pittrice e ora anche scrittrice. La vita di Eileen Kramer, 106 anni lo scorso novembre, ha attraversato un secolo e quattro continenti. Ha visto due guerre mondiali, la conquista dello spazio, la caduta del muro di Berlino, l'avvento di Internet, le Torri Gemelle e ora anche la pandemia globale. Nel frattempo la signora Kramer ha girato il mondo con la sua compagnia di ballo, ha posato nuda per gli artisti francesi e non ha certo intenzione di fermarsi ora: passati i cento anni ha iniziato a dipingere e a pubblicare libri. Non ha mai smesso di danzare: il corpo la limita nei movimenti, ma la grazia è rimasta la stessa. Nemmeno la pandemia di Covid è riuscita a fermarla: durante il lockdown si è chiusa in casa a scrivere. In un'intervista alla Bbc ha spiegato perché non vuole sentir pronunciare la parola "vecchio" o "età".

in foto: Eileen Kramer, foto di Instagram @eileenkramerdancer

Eileen Kramer, ballerina e modella a Parigi

Eileen Kramer è nata vicino Sydney, in Australia, nel 1914. La sua carriera nel mondo della danza è iniziata con il Bodenwieser Ballet: grazie alle tourné ha potuto girare il mondo. Mentre molte colleghe decidevano di abbandonare quella carriera per stabilirsi e crearsi una famiglia, Eileen ha scelto di dedicarsi anima e corpo alla danza, girando il mondo. "Non mi sono mai sentita sola – racconta nell'intervista alla Bbc – ho passato gran parte della mia vita in compagnie di ballo". Ha poi deciso di stabilirsi a Parigi: era sola, ma indipendente e piena di risorse. Per poter pagare l'affitto iniziò a posare come modella per gli artisti: "Era una scelta non priva di pericoli – ricorda – ma conoscevo i clienti e le loro maniere". Neanche posare nuda la scandalizzava, finché era per le classi di disegno.

Le mille vite di Eileen: pittrice e scrittrice a cento anni

La vita parigina di Eileen deve essere stata piena di avventure e di glamour: racconta di aver conosciuto moltissimi artisti, incluso Louis Armstrong. Dopo Parigi, Eileen Kramer si è stabilita a New York, dove ha vissuto fino ai 99 anni. Alla fine del suo primo secolo di vita decise di tornare a casa, in Australia. Non certo a godersi la pensione: ballava nei teatri locali, creava coreografie e dipingeva. A 104 anni, Eileen Kramer è stata la più anziana partecipante al The Archibald Prize, un premio ai ritratti: dopo tanti anni da modella, ha deciso di passare dall'altra parte del cavalletto. Ha anche iniziato a scrivere e oggi ha tre libri all'attivo: la scrittura, racconta, le ha tenuto compagnia durante la pandemia e il lockdown.

in foto: Eileen Kramer con il suo autoritratto, foto di Instagram @eileenkramerdancer

"Ho lo spirito di un bambino"

Nemmeno il Covid è riuscito a spaventarla, solo a farle cambiare i piani: anziché uscire a filmare le sue coreografie, è rimasta a casa a scrivere. Oggi è vaccinata, vive in una casa per anziani, gode di ottima salute e non ha mai smesso di danzare: anche se il corpo non riesce più a esprimersi come prima, la mente è ancora attiva e lucidissima. La storia di Eileen dimostra quanto la terza età, a torto considerata il declino della vita, abbia ancora da offrire. "Non mi sento come la gente dice che dovresti sentirti quando sei vecchio – spiega alla Bbc – Il mio atteggiamento verso il mondo è identico a quando ero bambino". Un messaggio potente in un mondo dove "vecchio" significa "da buttare" e la gioventù viene stiracchiata e prolungata il più possibile con la chirurgia. Lei, dal canto suo, non vuole sentire parlare di età: "Non sono vecchia – afferma perentoria – sono qui da molto tempo e ho imparato molte cose lungo la strada".