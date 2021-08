Dua Lipa, il look per il compleanno anticipa l’autunno: il tailleur si indossa col reggiseno in vista Dua Lipa ha compiuto 26 anni e non ha potuto fare a meno di documentare il mini party di compleanno sui social. Per l’occasione ha dato il meglio di lei in fatto di look, sfoggiando un elegante tailleur tempestato di cristalli portato con il reggiseno in bella vista. Sarà questo il trend da seguire durante il prossimo autunno?

A cura di Valeria Paglionico

Ieri è stata una giornata speciale per Dua Lipa: la cantante ha compiuto 26 anni ed è stata lieta di ricevere omaggi e auguri da ogni parte del mondo. Sono stati moltissimi i fan, gli amici e i parenti che hanno condiviso delle Stories a lei dedicate, finendo così ripostati direttamente sul suo profilo. Naturalmente non poteva mancare l'album di foto del party di compleanno: sebbene la festa non sia stata eccessiva e spettacolare, la popstar non ha rinunciato allo stile glamour che da sempre la contraddistingue e ne ha approfittato per anticipare una delle tendenze che di sicuro diventeranno gettonatissime durante il prossimo autunno.

Il tailleur con i cristalli di Dua Lipa

Al motto di "Sono un leone, non puoi dirlo", Dua Lipa ha ironizzato sul fatto che il suo stile esuberante e appariscente rispecchia alla perfezione la personalità tipo del segno zodiacale a cui appartiene. Per il compleanno, infatti, non ha esitato a dare libero sfogo alla sua passione per l'originalità, apparendo sofisticata ma allo stesso tempo sopra le righe con un look perfetto per l'autunno. La popstar ha posato con una serie di palloncini rosa tra le mani e indosso un tailleur oversize ricoperto di cristalli multicolor. I pantaloni sono ampi e a vita non troppo alta, li ha portati con una maxi cintura con la fibbia a forma di cuore, mentre il blazer non ha bottoni e ha lasciato in bella mostra un sensuale reggiseno di pizzo total black. La chicca che ha fatto la differenza? Il colbacco di pelliccia dai dettagli variopinti.

Dua Lipa lancia il trend dell'autunno 2021

Potrà mancare anche un mese alla fine dell'estate 2021 ma le star stanno già facendo a gara per anticipare le tendenze autunnali. Dua Lipa è solo una delle tante ad aver proposto un look che di sicuro spopolerà durante la prossima stagione, ovvero il tailleur portato con il reggiseno in vista. Che sia in tinta unita, a fantasia o scintillante, non importa, l'unica cosa che conta è che il completo sia oversize e che lasci in bella mostra l'intimo. A quali accessori va abbinato? Dua Lipa ha lanciato la soluzione ideale: ha sfoggiato il tailleur con una serie di maxi collane gold e con un make-up coordinato. In quante prenderanno ispirazione da lei per gli eventi glamour di fine settembre?