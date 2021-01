Dua Lipa è tra le cantanti pop più amate e seguite degli ultimi tempi, a soli 25 anni ha conquistato il mondo della musica, scalando le classifiche con ogni hit e distinguendosi per bellezza e stile tutte le volte che si è mostrata in pubblico. Ha debuttato da giovanissima e da allora di strada ne ha fatta, diventando un punto fermo nel panorama artistico contemporaneo. Il dettaglio che non è assolutamente cambiato nel tempo? Ha sempre abituato i fan ai suoi continui "colpi di testa", anche se quello che ha fatto nelle ultime ore ha lasciato davvero tutti senza parole. La popstar si è lasciata immortalare con un inedito caschetto biondo, apparendo quasi irriconoscibile. Che si tratti di una trasformazione temporanea o definitiva, non importa: la Lipa è così bella da star bene anche con la più audace delle acconciature.

Dua Lipa cambia acconciatura per il nuovo progetto

Come ha cominciato il nuovo anno Dua Lipa? Con un cambio look drastico ed estremo. Tra i primi scatti postati sui social nel 2021 c'è infatti quello in cui appare con indosso un accappatoio bianco e tra le mani una sigaretta ma il dettaglio che ha attirato le attenzioni dei followers è stata l'acconciatura.

in foto: Dua Lipa con i capelli biondi

La popstar, che fino a qualche giorno fa sfoggiava dei lunghi e fluenti capelli scuri con la fila centrale, ora ci ha dato un taglio, sfoggiando un caschetto cortissimo e con la frangia. Ha stravolto anche il colore, dicendo addio al castano e provando il biondo, per la precisione una nuance che va nel miele. Nella didascalia ha scritto: "Nuovo anno, sempre io", facendo indirettamente riferimento alla trasfromazione.

La popstar ha usato una parrucca

Per la gioia di tutti coloro che amano Dua Lipa in versione "classica", il cambio look è stato solo temporaneo, visto che ha indossato semplicemente una parrucca.

in foto: Dua Lipa con la chioma naturale

Sarà perché sta portando a termine un nuovo videoclip o perché ha realizzato un servizio fotografico esclusivo, ma la cosa certa è che ha attenersi alle esigenze professionale senza osare troppo, optando dunque per una soluzione "temporanea" per rinnovare la sua immagine. Certo, considerando che durante il primo lockdown aveva provato tinture arancioni e fucsia, un colpo di testa tanto estremo non sarebbe stato così sorprendente, ma per il momento pare sentirsi a suo agio con i capelli lunghi e castani. Quale sarà la prossima "sorpresa di stile" che riserverà ai fan?