L'11 marzo parte su Canale 5 la nuova edizione dell'Isola dei Famosi, il reality dedicato a un gruppo di naufraghi più o meno noti che per qualche settimana vivono su una spiaggia deserta in Honduras senza gli agi della normale quotidianità. In questo 2021 ci sono moltissime novità nel programma, prima tra tutte la conduzione affidata per la prima volta a Ilary Blasi. Tra i concorrenti, inoltre, c'è anche un nome che ha attirato le attenzioni degli appassionati di moda. Si tratta di Drusilla Gucci che, sebbene non abbia nessuna esperienza televisiva alle sue spalle, ha un chiaro legame con il mondo dello spettacolo e della moda. Di lei non si sa molto, a parte il fatto che è la pronipote di Guccio Gucci, il fondatore della Maison fiorentina, e che vanta delle origini aristocratiche.

Drusilla Gucci, l'erede della Maison di moda

Drusilla Gucci è la figlia di Stefania e Uberto Gucci, pronipote di Guccio Gucci, fondatore della nota Maison fiorentina. Studiando la storia della sua famiglia che ha fatto la storia della moda italiana, si nota che ha ereditato il nome da un'antenata dalle origini aristocratiche. Il nonno Aldo Gucci era il fratello di Roberto Gucci (stilista morto nel 2009, che era dunque il prozio della ragazza). Quest'ultimo sposò la Duchessa Drusilla dè Caffarelli, dalla quale ha ereditato il nome. Al di là del cognome famoso e dei quasi 8.000 followers su Instagram, di lei si sa pochissimo. A giudicare dalle foto che posta, ama i cavalli e, complice la bellezza mozzafiato che la contraddistingue, nella vita fa la modella, è stata scelta come ambassador dal brand Fratelli Piccini Jewellers. Al momento, però, non ricoprirebbe nessun ruolo all'interno dell'azienda di famiglia. L'esperienza all'Isola riuscirà a trasformarla in una vera e propria it-girl?

in foto: Drusilla con i genitori Stefania e Uberto Gucci

Lo stile di Drusilla Gucci

Capelli biondi lunghi e fluenti, occhi azzurri penetranti, silhouette da urlo, fascino irresistibile: Drusilla Gucci non è solo una delle eredi della nota Maison fiorentina, ha anche tutte le carte in regola per diventare "l'astro nascente" della moda. A dispetto di quanto si potrebbe pensare di fronte al suo cognome, non ama ostentare le griffe, anzi, ha uno stile particolarmente semplice e casual. Spazia tra shorts di jeans, t-shirt, maxi maglioni, felpe teddy bear, concedendosi dei lunghi e sofisticati abiti da sera solo durante degli eventi mondani di famiglia. Essendo testimonial di un brand di gioielli, non rinuncia mai ai preziosi, dalle collane con le pietre preziose ai bracciali rigidi in stile schiava. Insomma, nonostante le origini e l'innegabile passione per la moda, Drusilla sembra essere una ragazza assolutamente "normale". I bikini che sfoggerà all'Isola dei Famosi saranno griffati o basic?