Drew Barrymore col mascara bianco: sul red carpet lancia l’originale beauty trend Drew Barrymore ha lanciato un beauty trend davvero originale durante il Jingle Ball di Z100 che si è tenuto a New York. L’attrice si è presentata sul red carpet con un audace mascara bianco gesso, abbinato a un look lurex perfetto per le feste.

A cura di Valeria Paglionico

I red carpet internazionali si sono ormai trasformati in veri e propri palcoscenici, tanto che le star ne approfittano per sfidarsi a colpi di stile, nella speranza che i loro look glamour nascondano qualche tendenza da seguire. L'ultima ad aver davvero sorpreso il pubblico è stata Drew Barrymore. Solitamente punta sempre su dei look eleganti e sobri ma ora ha cambiato registro: sul tappeto rosso ha sfilato con un audace mascara bianco sulle ciglia, lanciando una moda che di sicuro diventerà gettonatissima durante l'inverno 2022 (anche se non troppo facile da portare).

Il make-up bianco di Drew Barrymore

Drew Barrymore è stata tra gli ospiti del Jingle Ball di Z100 che si è tenuto venerdì 10 dicembre a New York City e fin dalla sua prima apparizione sul red carpet è riuscita ad attirare tutti i riflettori su di sé. In che modo? Con il suo beauty look. Sebbene abbia puntato su dei colori super naturali per quanto riguarda blush e rossetto, quando si parla di mascara ha aggiunto un tocco davvero originale: ha tinto le ciglia di bianco gesso con un rimmel total white. Certo, non si tratta del prodotto di make-up ideale per rendere lo sguardo profondo, ma l'effetto a contrasto che si viene a creare con le sopracciglia è decisamente d'impatto. In quante imiteranno l'attrice durante le feste?

L’originale make–up di Drew Barrymore

Drew Barrymore con gonna lurex e maxi cappotto

Al di là del make-up, Drew ha sfoggiato un look elegante e sofisticato perfetto per le feste. Sul red carpet dell'evento newyorkese è infatti apparsa con t-shirt e maxi cappotto neri, abbinati a una scintillante gonna alla caviglia in lurex argentato. Per completare il tutto ha scelto un paio di stivaletti con il tacco medio e una maxi collana a catena, mentre, per quanto riguarda i capelli, li ha tenuti sciolti e leggermente ondulati. Insomma, la diva ha dato prova del fatto che basta aggiungere un tocco di glitter all'outfit per renderlo perfetto per il Natale alle porte.

