Dolly Parton torna coniglietta: a 75 anni replica il look dell’iconica copertina di Playboy Dolly Parton è tornata a essere una coniglietta di Playboy, lo ha fatto per il compleanno del marito che la definisce una “ragazza sexy”. A 75 anni ha riprodotto l’iconico look della vecchia copertina, dando prova di essere ancora in splendida forma.

A cura di Valeria Paglionico

Dolly Parton è una delle donne che hanno fatto la storia di Playboy: era il 1978 quando posò in copertina vestita da coniglietta, attirando le attenzioni dei media internazionali grazie alla sua innata sensualità. Oggi ha 75 anni ma a quanto pare non ha perso la verve, il fascino e l'energia travolgente che da sempre la contraddistingue. Ha infatti approfittato del compleanno del marito Carl per ricordare i suoi successi passati, trasformandosi ancora una volta in un'iconica coniglietta. Il risultato? Nonostante il tempo che passa, si sente ancora una "ragazza sexy".

Il sexy regalo per il compleanno del marito

"Probabilmente vi starete chiedendo perché sono vestita così. Ricordate che qualche tempo fa avevo detto che avrei posato di nuovo per Playboy a 75 anni? Ecco, io sono arrivata a quell’età, ma la rivista non esiste più", sono queste le parole pronunciate da Dolly Parton in un video condiviso sui social di recente. Nonostante l'iconica rivista ad oggi abbia mantenuto solo la sua versione online, l'artista country ha deciso lo stesso di rendergli omaggio riproducendo il suo vecchio look da coniglietta. Il motivo per cui lo ha fatto? Non si tratta di un puro atto di vanità ma di un regalo per il marito Carl, che non può fare a meno di considerata ancora una vera e propria bomba sexy.

Dolly Parton con il look da coniglietta

Cosa ha indossato Dolly nel video social? Una riproduzione del costume da coniglietta del 1978. Corpetto strapless in total black, papillon bianco e rosa tempestato di cristalli in tinta, orecchie nere: la star è così splendida e in forma che per lei il tempo sembra non essere passato. Gli unici dettagli diversi rispetto alla foto originale? La Parton ha sostituito i polsini total pink scintillanti con dei guanti di raso al gomito, mentre, per quanto riguarda l'acconciatura, ha detto addio alla permanente in pieno stile anni '80, preferendo un più sobrio raccolto. In quanti avrebbero il coraggio di dire che dimostra i suoi 75 anni?