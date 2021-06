Continua il successo di Venus Club, il late show tutto al femminile che va in onda ogni giovedì notte su Italia 1. A presentarlo è Lorella Boccia, l’ex ballerina di Amici, che ogni settimana ospita e intervista alcune delle donne più amate e richieste del mondo dello spettacolo. Ieri è stato il turno di Ema Stokholma, Michela Giraud e Diletta Leotta, che non hanno esitato a mostrare il lato più ironico del loro carattere. È stata soprattutto la giornalista sportiva fidanzata con Can Yaman ad attirare le attenzioni del pubblico: si è presentata in studio in un sobrio total black ma ha aggiunto un dettaglio scintillante con delle scarpe tempestate di cristalli.

Il look di Diletta Leotta a Venus Club

Dopo Elisa Isoardi, Elettra Lamborghini e Anna Tatangelo, ieri tra le protagoniste di Venus Club è arrivata Diletta Leotta. Certo, trattandosi di un programma pre-registrato, le immagini trasmesse sono di qualche mese fa ma il dettaglio che non cambia è che la conduttrice di Sky è sempre meravigliosa e fashion, tanto da essere riuscita a incantare il pubblico anche in un sobrio look total black. Ha infatti fasciato le forme procaci con un completo trendy che ha lasciato gambe e addominali tonici in bella mostra. Ha indossato un crop top a maniche lunghe e una gonna a matita aderente, completando il tutto con una acconciatura leggermente ondulata e con un inedito make-up dai toni estremamente naturali.

in foto: Diletta Leotta a Venus Club

La vera chicca nell'outfit di Diletta a Venus Club sono state le scarpe. Sebbene non abbia osato in fatto di colori, è riuscita lo stesso ad aggiungere un tocco super scintillante al suo stile. La fidanzata di Can Yaman ha infatti ravvivato il total black indossando dei décolleté con un vertiginoso tacco a spillo tempestati di cristalli argentati. Per la precisione si tratta del modello Eva 100 MM di Le Silla che sul sito ufficiale del brand viene venduto a 753 euro. Insomma, Diletta è una vera e propria icona di stile e non rinuncia mai al glamour e al lusso.