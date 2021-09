Dennis Fantina a Tale e quale show, le foto ieri e oggi del primo vincitore di Amici Ricordate Dennis Fantina, il vincitore di Saranno Famosi, la prima iconica edizione di Amici di Maria De Filippi del 2001? Sono passati 20 anni da allora e, sebbene continui a fare musica (è infatti tra i concorrenti di Tale e quale show), non è mai riuscito a ottenere il successo che sognava. Com’è diventato oggi? Ecco le foto che mostrano la trasformazione.

A cura di Valeria Paglionico

Ricordate la prima edizione di Amici di Maria De Filippi? Era il 2001 quando la nota conduttrice Mediaset lanciò per la prima volta il format che di lì a poco avrebbe spopolato, all'epoca si chiamava Saranno Famosi e vedeva i protagonisti mettere alla prova le loro doti d'artisti a 360 gradi, dal ballo al canto, fino ad arrivare alla recitazione. Il vincitore di quell'iconica edizione del talent fu Dennis Fantina, fu lui a sbaragliare la concorrenza con la sua voce particolare e graffiata. Che fine ha fatto oggi? È tra i concorrenti di Tale e quale show, è sposato dal 2005 e ha due figli, uno di 16, l'altro di 10 anni. Ecco le foto che mostrano la sua trasformazione col passare degli anni.

Che fine ha fatto Dennis Fantina dopo Saranno Famosi

Dennis Fantina è nato nel 1976 a Trieste ed è diventato noto dopo aver vinto Saranno Famosi. Da quel momento in poi si è esibito su diversi palcoscenici ambiti, ha lavorato in radio e ha partecipato ad altri programmi musicali, da The Voice a Sanremo Giovani, fino ad arrivare ad All together now, ma non è mai riuscito a emergere come molti dei colleghi che si sono aggiudicati il primo gradino del podio di Amici. Certo, da qualche anno a questa parte la sua attività da cantante è discontinua, ma è chiaro che non ha perso il talento che da sempre lo contraddistingue. Nonostante ad oggi abbia 44 anni, non ha perso la verve e l'innata passione per la musica.

Dennis Fantina nel 2002

Dennis Fantina oggi, la trasformazione del cantante

Erano i primi anni 2000 quando Dennis Fantina ha debuttato su un palcoscenico televisivo, all'epoca non aveva neppure 30 anni ma a quanto pare avrebbe fatto di tutto per realizzare il suo sogno.

Dennis Fantina a The voice nel 2015

Così come imponeva il trend di quel periodo storico, portava i capelli a spazzola e il viso sbarbato, mentre in fatto di abiti era costretto dalla produzione a puntare solo su tute, abiti sportivi e felpe con il logo di Saranno Famosi. Oggi le cose sono cambiate, Dennis è un uomo maturo, si è fatto crescere la chioma e ha sia la barba che i capelli visibilmente brizzolati. Certo, non ha perso il sorriso smagliante che lo ha sempre caratterizzato, ma è chiaro che i segni dell'età cominciano a farsi sentire.