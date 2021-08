Demi Moore, la rivincita delle over 50: in costume rosso fuoco è un incanto Demi Moore sembra non temere affatto il peso dell’età che avanza e a 58 anni non ci pensa su due volte a posare in costume. Per la fine dell’estate ha “imitato” Pamela Anderson con un modello interno in rosso fuoco. Il risultato? Tra silhouette da urlo e sguardo provocante, è una vera e propria regina di sensualità.

A cura di Valeria Paglionico

Chi ha detto che una donna deve avere paura di invecchiare? Le star dimostrano che l'età anagrafica è solo un numero: sono moltissime, infatti, le over 50 "famose" che vantano un forma fisica così smagliante da fare invidia anche alle 20enni. Demi Moore è solo una delle tante che ne danno quotidianamente prova, anche se è stato nelle ultime ore che ha dato il meglio di lei. Ha infatti celebrato la fine dell'estate con un look balneare in pieno stile Baywatch che ha messo in risalto tutta la sua innata bellezza e sensualità.

Demi Moore indossa il costume in stile Baywatch

L'estate volge al termine ma per alcune celebrities il ritorno al lavoro sembra essere ancora molto lontano. È il caso di Demi Moore, che sui social continua a mostrarsi in costume da bagno. Nelle ultime ore ha incantato i fan con un look da spiaggia sensuale e trendy ispirato a Baywatch. L'attrice ha infatti "imitato" Pamela Anderson, puntando tutto su un costume intero rosso fuoco, per la precisione su un modello firmato Andie Swim sgambato, con le spalline sottili, la scollatura generosa e un laccetto intorno al punto vita. Il risultato? Assolutamente impeccabile: tra silhouette da urlo, capelli extra long e sguardo profondo rivolto dritto in camera, la diva è una vera e propria regina di femminilità.

Come si tiene in forma Demi Moore

Fisico tonico, pelle ambrata, capelli lunghissimi e fluenti, sguardo provocante: Demi Moore sembra aver scoperto la ricetta segreta dell'elisir di "eterna giovinezza". Nonostante abbia raggiunto i 58 anni, non ha assolutamente nulla da invidiare alle 20enni, anzi, ha tutte le carte in regola per fargli concorrenza. Come fa a tenersi in forma? Il segreto sarebbe semplicemente uno stile di vita sano: si dedica regolarmente all'attività fisica (soprattutto allo yoga), al quale abbina una dieta a base di cibi biologici. Niente sale, olio e condimenti eccessivamente grassi e calorici, l'attrice userebbe solo succo di limone, pepe di cayenna e sciroppo d'acero per completare le sue ricette.