Alex Belli e Delia Duran hanno vissuto uno dei momenti più belli della loro vita di recente: sabato 26 giugno si sono sposati in gran segreto, coronando finalmente il loro sogno d'amore durante una spettacolare cerimonia con amici e parenti. La proposta di matrimonio era arrivata lo scorso aprile durante una romantica vacanza alle Maldive e nel giro di pochi mesi i due hanno organizzato tutto nei minimi dettagli per rendere il loro giorno davvero speciale. Per l'occasione la modella di origini venezuelane ha sfoggiato due diversi abiti bianchi, aggiungendo delle calzature davvero insolite per una sposa, ovvero dei maxi stivali con il tacco.

Delia Duran e Alex Belli, il matrimonio nella location speciale

Lo scorso anno Delia Duran e Alex Belli avevano partecipato a Temptation Island Vip e, resisi conto del fatto che nulla avrebbe potuto mettere a rischio il loro amore, hanno deciso di compiere il grande passo. La cerimonia è stata organizzata presso la Tenuta De L’Annunziata, sulle colline di Como, un luogo a cui sono particolarmente legati, visto che è proprio lì che passarono la loro prima notte insieme nel 2018. Al loro fianco hanno voluto tutti i parenti e gli amici più stretti, tra loro anche volti più o meno noti della tv, da Guenda Goria a Pago, fino ad arrivare a Stefano Sala e a Martina Nasoni. Tra brindisi, commozione e servizi fotografici, la coppia difficilmente dimenticherà questa giornata speciale.

I tre abiti da sposa di Delia Duran

Delia Duran poteva mai rinunciare alla sua passione per la moda in una giornata speciale come il matrimonio? Assolutamente no. Ha fatto le cose in grande, cambiandosi per ben tre volte nel corso del ricevimento. Gli abiti sono tutti firmati Demas e sono riusciti a esaltare al massimo la sua bellezza. Il primo è un principesco modello strapless con corpetto ricamato con dei fiori e una pomposa gonna di tulle, a cui ha aggiunto un maxi velo-strascico. Per il servizio fotografico realizzato per Chi è passata a una sinuosa sirena con lo strascico, le spalline sottili e dei dettagli in pizzo trasparente sul busto, mentre per la festa serale ha osato in fatto di sensualità e originalità. La Duran ha infatti indossato un minidress total white (da lei stessa disegnato) con la gonna di tulle dal taglio irregolare e un bustino a balconcino ma la cosa particolare è che ha completato il tutto con un paio di cuissardes con il tacco in pizzo e paillettes.